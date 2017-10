Marchionne: we zijn net zo goed of beter dan Mercedes

De Italiaans-Canades roerganger van FCA lijkt wederom te denken dat hij iets de waarheid kan maken door het uit te spreken.

Bij aanvang van het F1 seizoen begaven we ons tussen hoop en vrees. Zou Mercedes weer net zo dominant zijn als in de afgelopen jaren, of zouden de regelwijzigingen écht mogelijkheden bieden aan andere teams? Velen verwachtten dat Red Bull het team was dat het Mercedes moeilijk moest gaan maken. Maar al in de wintertests diende zich een andere pretendent aan in de vorm van Ferrari. Het was geen schone Italiaanse schijn, want Ferrari was écht goed toen het seizoen begon en leek met Vettel in ieder geval mee te kunnen doen om de titel bij de rijders.

Vlak voor de zomerstop begonnen zich de eerste tekenen van stagnatie al voor te doen. Vettel leek de druk te voelen, want hij kookte over in Bakoe. Na de zomerstop is het echter helemaal Italiaanse tranen opdweilen met de kranen open voor de rode brigade. Voor eigen publiek in Monza kwam de Scuderia totaal niet uit de rode verf. Wat volgde was een Aziatisch drama in drieën. Het gevolg: tenzij Raikkonen Hamilton in minimaal drie van de komende vier races de baan af ramt, kan Ferrari een titel in 2017 vergeten.

Maar! Volgens Sergio Marchionne is er nog hoop. De Eindbaas laat in de Gazetta dello Sport optekenen dat hij van mening is dat Ferrari minstens even goed is als Mercedes en wellicht zelfs beter:

We zijn ver gekomen omdat we in ons zelf geloven en dat moeten we nu vasthouden. Ik wil niet arrogant zijn maar wij zitten op hetzelfde niveau als Mercedes, of misschien wel hoger.

Marchionne is ook niet bang dat Red Bull Racing, dat de laatste races flink wat punten heeft gepakt, nog langszij komt.

Ze hebben vooruitgang geboekt, maar niet genoeg om Ferrari te kunnen passeren. Het seizoen is nog niet verloren, we kunnen nog terugslaan.

Waarvan akte. In theorie.