Marechaussee betrapt RS4 met kenteken wat ‘uit’ kan

Iemand dacht de James Bond uit te hangen, maar de Marechaussee gooide roet in het eten.

Je kunt met bepaalde kentekens rijden om belasting te ontduiken, zoals Memphis Depay, waar we eerder vandaag over schreven. Maar je kunt ook op andere manier met kentekens frauderen. Door je kenteken (tijdelijk) onzichtbaar te maken bijvoorbeeld.

Een Audi RS4-rijder dacht slim te zijn door een James Bond-achtig kenteken te monteren. Alleen dan geen roterend kenteken, maar een kenteken wat op zwart gezet kan worden. Dit lijkt ideaal: bij een politiecontrole heb je gewoon een geldig kenteken en als je langs een flitser rijdt heb je opeens geen kenteken.

Helaas bleek deze constructie toch niet zo onopvallend als de eigenaar gehoopt had. De Marechaussee op Schiphol was scherp en zag dat het kenteken er anders uit zag dan anders. Ze besloten het kenteken daarom aan een nadere inspectie te onderwerpen.

Wat bleek? Er zat een glasplaat over het kenteken, wat met een afstandbediening op zwart gezet kon worden. De Marechaussee was zo aardig om het onderstaande filmpje op te nemen waarin de werking gedemonstreerd wordt.

Wat precies de consequenties waren voor de Audi-rijder weten we niet, want dat vermeldt het bericht op X niet. Op het voeren van een vals kenteken staat een boete van maar liefst €4.500, maar strikt genomen was dit geen vals kenteken. En de boete voor een niet goed leesbaar kenteken (€180) lijkt weer te laag, aangezien de eigenaar hier bewust de boel aan het beduvelen is.

Via: KMar Politiedienst Schiphol op X