Met dit kenteken mag je geen meter rijden in Nederland

Laat staan parkeren, zoals Memphis Depay hier doet.

In de duurdere winkelstraten van Nederland zie je soms exotische kentekens, terwijl de eigenaren verdacht goed Nederlands spreken. Zo is Memphis Depay (die onlangs nog ter sprake kwam) wel eens gespot met groene kentekenplaten met witte letters. Dat zijn Oostenrijkse exportplaten.

Je had waarschijnlijk al door dat het niet de bedoeling is dat je met deze kentekens in de P. C. Hoofstraat parkeert, maar we zullen het nog sterker vertellen: je mag hier überhaupt niet mee rijden. Dat legt Verkeerspolitie Oost-Nederland uit op Instagram.

Zij hebben eerder deze maand een colonne van vijf bussen aangehouden, die allemaal op Oostenrijkse exportplaten reden. Deze bussen kwamen vanuit Oostenrijk om hier geïmporteerd te worden. Dat is precies waar zo’n exportkenteken voor bedoeld is, zou je denken.

Toch zijn deze kentekenplaten niet geldig op Nederlands grondgebied, zo meldt de verkeerspolitie. Nederland heeft namelijk geen verdrag met Oostenrijk, geven ze als verklaring. De kentekenplaten zijn daarom in beslag genomen en er is een proces-verbaal opgemaakt.

Met Duitse exportplaten mag je onder strenge voorwaarden wel in Nederland rijden, al is daar veel onduidelijkheid over. Als je de juiste exportplaten kiest (Zollkenzeichen) én bpm-vrijstelling aanvraagt schijnt het te mogen. Maar ook dan is het niet de bedoeling dat je ermee gaat shoppen, zoals Memphis Depay deed met zijn Maybach.

Headerfoto: De Cullinan van Depay, gespot door @thomcarspotter

Foto bussen: Verkeerspolitie Oost-Nederland