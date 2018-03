Audi-Airbus wil al uw fileproblemen oplossen

Vlieg iedereen de moeder.

Wat vorig jaar begon als een lieflijke, monagame relatie tussen een Française en een Italiaanse, is inmiddels veranderd in een bijzondere polyamoreuze driehoeksverhouding waarvan onze rechter wenkbrauw de lucht in schiet. Naast Airbus en Italdesign heeft Audi zich gemeld om haar kennis te delen op gebied van batterijen en autonomie.

Het studiemodel, beter bekend als de Pop.Up Next, richt zich op steden die veelal verstopt zitten door de enorme aantallen voertuigen die elkaar het leven zuur proberen te maken. Hoewel het trio aangeeft dat het deels vliegende, deels rijdende object pas in de verre toekomst zijn opwachting zal maken, krijgen we in ieder geval een kijkje in de mogelijke toekomst van vervoer.

Dat is de politiek correcte manier van zeggen dat we nog minder bezig zijn met rijden, zodat we ons nog harder kunnen focussen op overwerken in de auto, of ons sociale leven kunnen bijspijkeren. Dat laatste doe je natuurlijk niet met de persoon waarmee je op dat moment de tweezitter deelt, maar met de karakters van je favoriete Netflix-serie. Hoezo? Wel, het drietal besloot een 49″ scherm in de breedte van het interieur te verwerken. Het ding is toch autonoom, dus opletten hoef je allesbehalve.