Bevredig je nostalgische behoeftes met de DB Speedback

Nu ook de zijkant!

Op de stand van David Brown Automotive is geen treurige ziel te bekennen. Althans, zo lijkt het dan. Ongeacht of de journalisten, werknemers en bollebozen hun emoties nu wel of niet verhullen, hebben de Britten alle recht om content te zijn. De zaken lopen immers als een trein.

Het ging de afgelopen jaren zelfs zo vlotjes dat de makers van de Speedback GT zowaar konden verhuizen naar het Britse autosportheiligdom van Silverstone. Uiteraard verdienen dergelijke prestaties een waardige viering, dus kwamen ze bij David Brown tot de conclusie om er niet meer dan tien speciaaltjes uit te pompen.

De Speedback Silverstone Edition is het resultaat van het puike werk dat de Britten de afgelopen jaren hebben uitgevoerd. De wagen is voorzien van ietwat aangepast plaatwerk, maar de échte verrassing vinden we onder de motorkap. Hier ligt de krachtigste 5-liter V8 die de koetsenbouwer tot op heden gebruikte. Het enorme blok produceert maar liefst 601 pk.

Teleurstellend genoeg is de wagen nog duurder dan voorheen. Waar je een Speedback GT voor iets meer dan 500.000 pond kon aanschaffen, vraagt David Brown Automotive liefst 620.000 pond voor de gelimiteerde uitvoering. Je moet er wat voor overhebben.