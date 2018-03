1.305 pk sterke Techrules Ren RS in het vleesch

Komt het snelle apparaat in het echt ook een beetje tot zijn recht?

Uit de persplaatjes van Techrules, die de Ren RS eerder deze week officieel onthulde, konden we opmaken dat het een belachelijke machine was. Niet alleen onderhuids, waar microturbinetechnologie gecombineerd wordt met elektrische aandrijving, maar ook aan de buitenzijde. Het circuit-georiënteerde apparaat, uiteraard vrijwel volledig van carbon, schittert direct na de introductie onder de TL-buizen van de beurshallen.

Hier is misschien nog wel beter dan op de aanvankelijke foto’s te zien dat het een extravagante machine is. De racewagen ziet er haarfijn uit en maakt er geen geheim van waarvoor hij precies ter aarde is gekomen. De wagen is bestickerd met waarschuwende teksten en vertelt iedereen luidkeels over het feit dat er, inderdaad, een turbine onder het naakte carbon verscholen is.

Hoewel de specificaties, met name omtrent het verbruik, nogal verwarrend zijn, hoef je er niet aan te twijfelen dat het gevaarte uitermate rap zal zijn. Zelfs wanneer je achter het stuur van de Ren RS de minst krachtige configuratie inschakelt, produceert hij nog altijd meer dan 850 pk. Tezamen met zijn indrukwekkende, door straaljagers geïnspireerde uiterlijk kan het niet anders dan dat de Ren RS een waar monster is op het circuit. Of die 1.854 droge kilo’s daar nog iets tegenin kunnen brengen, zal uit de rijtest (mail ons!) moeten blijken.