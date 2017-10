Zoveel (semi-)elektrische auto’s wil Audi in 2025 verkopen

De Volkswagen-dochter kijkt in de glazen bol.

“Elektrisch is de toekomst”. Petrolheads wereldwijd mogen er dan niet blij mee zijn, maar het is nu eenmaal zo. Peter Mertens, de motorenbaas van Audi, heeft een boekje open gedaan over de elektrische toekomst van zijn merk. We kenden natuurlijk al de diverse plug-in hybrids en EV’s als de R8 e-tron. Daarnaast presenteerden de mannen uit Ingolstadt diverse elektrische concept cars.

Diezelfde concept cars zijn uiteraard een voorbode betreft de toekomst van het merk. Mertens geeft aan dat in 2025 een derde van alle verkochte Audi’s elektrisch of semi-elektrisch zal zijn. Zo zal van 2018 tot en met 2020 elk jaar een nieuw elektrisch productiemodel op de markt verschijnen.

Eerder verklapte Mertens al dat hij weinig toekomst ziet voor monsterblokken als de V10 en de W12. De V8 zou nog wel bestaansrecht hebben, maar de echte benzineslurpers in het gamma zijn simpelweg niet meer van deze tijd. Voor wat betreft die V8: er is nog steeds veel vraag naar de motor. Mertens verwacht dan ook dat de achtcilinder nog wel een poosje meedraait.

Als toegift legt Martens nog uit dat Audi en Volkswagen hard bezig zijn om een cultuurverandering teweeg te brengen bij de vele ingenieurs die bij het concern werken. Dit alles uiteraard om een herhaling van het miljarden kostende Dieselgate-schandaal te voorkomen. (via: ANE)

Foto: Audi Elaine Concept