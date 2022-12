Marko: ‘andere coureurs zijn niet zo goed als Max Verstappen’

Het is namelijk volgens Marko gewoon zo: Max Verstappen is een enorm talent, andere coureurs minder en dat kan pijn doen.

De Formule 1 is bikkelhard. Het enige wat eigenlijk telt is de laatste race. Maar ook zakelijk gezien gaat het in de paddock er hard aan toe. Helmut Marko van Red Bull moet daar af en toe flink de waarheid vertellen en dat kan weleens pijn doen. Bij de ontvangende partij dan hé.

Marko: niet iedereen is zo goed als Max Verstappen

Gelukkig niet zeg, want dan had Max wellicht geen wereldkampioen geworden. Maar Marko heeft de ondankbare taak om aan coureurs te vertellen dat ze niet zo goed zijn als ze zelf denken. Echter, hij is niet bezig met zijn imago dus hij doet dit lekker duidelijk. Wat bij sommige coureurs weer hard kan aankomen.

Hij zegt dit tegen Road and Track als volgt: “Het is mijn taak om ze te vertellen dat ze niet zo speciaal zijn als Max Verstappen. Is dat wreed? Volgens mij niet.” Hij heeft ook wel recht van spreken. Er komen veel talenten uit de stal van Red Bull, ze begeleiden veel jonge coureurs die allemaal de ambitie hebben om ooit in de F1 te rijden. Maar niet iedereen kan dit bereiken en dat moet Marko ze vertellen.

Marko vervolgt door te zeggen dat veel talenten gesteund worden door ouders die enorm veel uitgegeven aan de carrière van hun zoon. Soms met geld dat ze helemaal niet hebben. Het is dan zijn ‘verplichting’ om te zeggen dat een racecarrière in de koningsklasse van de autosport er niet in zit.

Max is speciaal

Coureurs moeten zich volgens de beste man ook niet vergelijken met Max Verstappen. Dat is (bijna) onmogelijk. Marko zegt dat Max Verstappen speciaal is: ‘Hij is enorm hard opgevoed door zijn vader, maar wel succesvol’. Max zou dat overigens zelf wel anders doen dan zijn vader.

Het is dus heel lastig om het tegen Max op te nemen. Voor opkomende coureurs is dit moeilijk om te beseffen, maar wel de realiteit. En net zoals in de wereld buiten de Formule 1 kan dit pijn doen.