Dit is de foutste Urus van het moment

Maar dat is op zeg goed, de foutste Urus. Het moet niet de meest chique Urus worden ofzo.

Een Lamborghini Urus is bij voorbaat al een beetje fout. Het is een apparaat om indruk mee te maken en gezien te worden. De bijzondere styling, de enorme afmetingen en het geluid: deze auto zorgt ervoor dat jij de aandacht krijgt die je verdient. En ja, je verdient een hoop aandacht als je een Urus rijdt.

De BPM van zo’n Lamborghini is namelijk niet misselijk, de motorrijtuigenbelasting is stevig en je verslijt tankpassen met het gemiddelde verbruik van dit apparaat.

De legende wil dat de Minister van Financiën langskomt om een bloemetje te brengen als je een jaar lang een Urus op Nederlands kenteken hebt staan.

IJsselmeervogels

Nadeel van de Urus: ze zijn best populair en iedereen heeft er eentje. Van YouTuber tot rechtsback van de IJsselmeervogels. Daarbij zijn er niet echt heel erg veel verschillende uitvoeringen en smaakjes geweest van de Urus. Dus wat moet je doen: inderdaad, zelf maar aan de slag gaan.

Dat is wat de dames en heren van het Zuid-Afrikaanse RACE! met Lamborghini Urus hebben gedaan. Zonder twijfel is het de foutste Urus die we hebben gezien hebben.

Ze hebben zich niet bepaald ingehouden. Tja, een donkerblauwe Urus met crème interieur en houtinleg is niet echt iets voor de beoogde doelgroep, natuurlijk.

Er is een heftige bodykit bodykit die heel erg hard vecht om de aandacht samen met de bizarre wrap en de bijzondere wielen. De velgen komen bij AL13 Wheels vandaan en meten 23 inch. Dat lijkt heel erg groot, maar is dus gewoon een maatje die je kan bestellen bij de dealer.

Techniek foutste Urus

Dan de motor! Onder de kap ligt een 4.0 biturbo achtcilinder die goed is voor 650 pk aan vermogen en 850 Nm aan koppel. Daarmee kun je in 3,6 seconden naar de 100 km/u sprinten en een top halen van 305 km/u. De oplettende lezer zal opgemerkt hebben dat dit de standaardwaarden zijn. De motor van deze bizarre Urus is – voor zover wij weten – nog helemaal standaard.

Uiteraard kun je bij RACE! daarvoor wel terecht. Motorische upgrades zijn mogelijk en je portemonnee bepaalt tot hoe ver dat dan gaat. Uiteraard kun je het ook gewoon niet doen. Of je gaat voor zo’n kekke Novitec Esteso:

