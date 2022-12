Max Verstappen zou zijn kinderen anders opvoeden dan zijn vader!

In een openhartig interview heeft Max Verstappen gezegd dat hij zijn kinderen toch wat anders zou opvoeden dan zijn vader.

Max Verstappen is een absoluut talent. Niemand zal dat ontkennen. Maar met talent alleen kom je er tegenwoordig niet. Onder andere doorzettingsvermogen en continue trainen zijn cruciaal, zeker in de Formule 1 waar de concurrentie moordend is. Jos Verstappen weet dit als geen ander en heeft zijn zoon behoorlijk gepushed. Verstappen jr. zou dat anders doen.

Verstappen zou zijn kinderen anders opvoeden

In een interview aan De Limburger heeft Max Verstappen antwoord gegeven op een paar opvallende vragen. Het interview is afgenomen op zijn laatste echte werkdag van 2022, hij was dus behoorlijk vrolijk. En terecht, wat een seizoen was het!

Max Verstappen geeft aan dat na dit intensieve seizoen een periode van rust aanbreekt. Dat komt niet ongelegen, want hij is er wel aan toe. Opmerkelijk is dat hij zegt dat hij de druk van de hoeveelheid races (te) hoog acht. Het is de reden dat hij denkt dat hij dit niet tot zijn veertigste blijft doen. ‘Het vele reizen en zo, het is gewoon niet gezond’. Daarbij, op die leeftijd hebben veel setjes kinderen. Max Verstappen zou dat ook graag willen, maar zou zijn kinderen anders opvoeden.

Kinderen mogen racen

Als hij dan kinderen heeft, zou hij het anders doen dan zijn vader. Niet omdat vindt dat zijn vader het niet goed deed, maar omdat hij in andere situatie zit. Hij zegt dat zijn kinderen zeker wel mogen racen, maar niet kunnen verwachten dat de passie hetzelfde is.

Jos Verstappen ging namelijk heel ver. ‘Hij deed alles voor me. Motoren tunen, karts klaarmaken. Dat zie ik mezelf niet doen. Ik ga mijn kinderen in ieder geval niet pushen om te racen. Ze moeten het zelf willen. En als je er dan tóch vol voor gaat met je zoon of dochter, dan kun je niet zelf meer in de Formule 1 rijden denk ik’, aldus Max. Voorlopig is dat nog wel het geval, hij heeft een contract tot zeker 2028.

En als een van zijn kinderen dit zou willen, dan zou hij daar vanaf de basis bij willen zijn. Lijkt hij dus toch een beetje op zijn paps. Maar ach, de man is nog maar 25 jaar. Genoeg tijd dus om ons nog meerdere wereldtitels te bezorgen én kinderen te maken.