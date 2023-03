Marko: “één keer bezorgd over vertrek Max Verstappen”

Red Bull-adviseur Helmut Marko gelooft sterk in wonderboy Max Verstappen, maar dat is één keer op het randje geweest.

Max Verstappen en Red Bull is een eenheid. Het is het team waar hij zijn eerste overwinning scoorde, voor het eerst een kans maakte tegen het immer dominante Mercedes en inmiddels heeft Max al twee keer een titel gepakt met Red Bull. Het zal je vast niet verbazen dat de Red Bull-honcho’s ook blij zijn met MV1.

Helmut Marko en Max Verstappen

Tot op zekere hoogte heeft Max zijn carrière te danken aan Helmut Marko. De Red Bull-adviseur die nog vaak op de paddock te vinden is, was één van de ambassadeurs om Max Verstappen bij Toro Rosso te krijgen in 2015 en de wissel naar Red Bull in 2016 was ook grotendeels dankzij Marko. En Marko heeft er nog steeds vertrouwen in.

“Verbaast me nog steeds”

In een interview met De Telegraaf heeft Helmut Marko voldoende lovende woorden over Max Verstappen. Zo beweert de Oostenrijker dat Verstappen nog steeds meer in zijn mars heeft omdat hij zelfs Marko nog verbaast. Hoe Max omgaat met de druk bijvoorbeeld. “In Zandvoort heb je alle druk op je schouders omdat het hele publiek wil dat je wint. En dan wint ‘ie het ook alsof het niks is.”

Vrees voor vertrek

Helmut en Max is dus twee handen op één buik en dankzij een contract tot en met 2028 kun je wel stellen dat de twee-eenheid Max Verstappen en Red Bull nog wel even houdbaar is. Toch wordt aan Marko gevraagd of hij ooit bang is geweest dat Verstappen Red Bull zou verlaten. Daarop zegt hij “ja”. En wel tijdens het seizoen in 2017. Na een goed debuutjaar had Max in 2017 last van waar Red Bull an sich last van had, namelijk de Renault-krachtbron. Die bleek aardig onbetrouwbaar, met vele uitvalbeurten tot gevolg. Dat kan een coureur enorm frustreren, helemaal als je nog niet zo lang bij een potent team zit. Red Bull heeft toen uitgelegd wat de problemen waren en Max begreep dat volgens Marko. Zo hebben ze Max ook betrokken bij de gesprekken met Honda over de nieuwe krachtbron en ook met de nieuwe deal met Ford voor 2026.

We weten allemaal dat Max toch bleef bij Red Bull en nu dus ook nog even blijft. Dit is alweer het negende seizoen van Max Verstappen in de F1 en dit jaar lijkt Red Bull in eerste instantie weer bloedsnel te zijn.