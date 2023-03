Zou jij bij een hond in de auto stappen?

De meningen over honden in de auto werden gepeild en niet iedereen is fan van een viervoeter in de auto.

Als je dit leest, is de kans aanwezig dat je een hond hebt. Veel Nederlanders kiezen immers voor een trouwe viervoeter om je leven te vergezellen. Een hond maakt vervolgens een groot deel uit van je leven en dat betekent dat je ook wel eens ergens heen moet met je hond. Dat betekent weer dat de hond in je auto plaatsneemt. Is dat een probleem? Meestal niet, maar uit een klein onderzoek van Auto Trader in het Verenigd Koninkrijk blijkt dat niet iedereen te spreken is over honden in de auto.

Hond in de auto

De perceptie van honden op hygiëne is natuurlijk een beetje anders dan die van mensen. Als hondeneigenaar snap je dat. Als je geen hond hebt, is dat soms een wat lastig concept. Het onderzoek richt zich dan ook vooral op de mensen zonder hond. Die werden ondervraagd over verschillende zaken rondom het hebben van een hond in de auto en de staat van de auto nadien. Daaruit blijkt het volgende.

Liever lopen

Om te beginnen, 80 procent van de ondervraagden ‘vindt er wel wat van’ over het meerijden in een auto waar een hond in zit of als een auto vol zit met hondenharen. Maar een toch aardig forse 30 procent geeft aan dat het volledig not done is en kiezen liever voor een alternatief. Lopen of een taxi pakken, bijvoorbeeld. Ja, een derde van de ondervraagden kiest liever de benenwagen dan de hondenwagen.

Tweedehands

Ook heeft een hond in de auto impact op de staat van de auto. Zo zegt 44 procent van de ondervraagden dat sporen van honden in tweedehands auto’s niet een fijn verkoopargument is. 30 procent van de ondervraagden geeft zelfs aan dat ze never nooit een auto zouden kopen waar ooit een hond in heeft gezeten.

Schoonmaken

Misschien lees je dit als hondeneigenaar en zie je ineens de verkoopkans van je auto dalen met een aardig percentage. Geen zorgen, je kunt je auto op een manier schoonmaken dat de impact van je hond in je auto een stuk kleiner is. Denk aan basale dingen als het opruimen van rotzooi (eten voor je hond e.d.), maar ook het schoonmaken van je vloermatten, het stofzuigen voor de hondenharen en daarna met een speciale borstel voor het opruimen van hondenhaar er doorheen gaan. Gewoon even een professionele detail geven aan je auto lost al heel wat op.

Onze viervoetige kameraden zijn dus niet voor iedereen kameraden. Heb jij een hond en zo niet, zou jij bij een hond in de auto stappen? Dat horen we uiteraard graag in de comments.