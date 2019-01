Marko: “Verstappen had klap met Ricciardo kunnen vermijden”

Mosterd en enige nieuwe inzichten, enorm lang na de maaltijd.

Helmut Marko heeft een voor zijn doen opvallende uitspraak gedaan. De markante Oostenrijker staat erom bekend dat zijn oogappeltjes in zijn ogen eigenlijk niks fout kunnen doen. Dat bleek onder andere toen Vettel en Webber elkaar raakten in Turkije, many moons ago. De meeste ‘kenners’ waren het er wel over eens dat dit in principe een ‘race-incident’ betrof, maar dat als je toch iemand aan zou moeten wijzen voor de klap dit Vettel moest zijn. Marko echter zag dit totaal anders en was niet te beroerd om j’accuse tegen Webber te zeggen bij de media. Zijn onvoorwaardelijk liefde voor VET ging/gaat zelfs zo ver dat hij zijn eigen coureur Kvyat ontsloeg toen deze een paar keer tegen de Duitser aanreed, ondanks dat die laatste toen al bij concurrent Ferrari reed.

We hebben al een paar keer geschreven dat Verstappen deze voorkeurspositie van Vettel in de hersens van der Helmut heeft georven. Het grote doel van Red Bull Racing is wereldkampioen worden met Verstappen. Tuurlijk, mocht Gasly het kampioenschap op miraculeuze winnen zullen ze daar ook best blij mee zijn, maar het speerpunt is VER. Zodoende kreeg de Nederlander ook verrassend veel steun toen het even wat minder liep in het begin van afgelopen seizoen, met als hoogte/dieptepunt de klapper met Ricciardo in Bakoe.

Bakoe markeerde een van de weinige races dit jaar dat Ricciardo in de race sneller was dan Verstappen. De twee hadden al een lekker gevecht in de beginfase van de race, dat ondanks noest verdedigend werk van Max uiteindelijk in het voordeel van Daniel beslecht werd. Marko zegt nu opeens dat Verstappens verdediging daarbij al ‘over de grens was’ (video) en dat dit waarschijnlijk de echte aanleiding vormde voor de latere crash.

Maar die crash ligt op dat moment nog in de toekomst. Na gepaseerd te zijn door DR3 geeft MV33 aan dat zijn bandjes kapotstuk zijn, ongetwijfeld in de hoop dat hij snel naar binnen gehaald zou worden en voor de undercut kon gaan jegens zijn teamgenoot. Echter, daar Daniel nu de beste positie op de baan heeft, mag hij eerst naar binnen komen voor een stop, wat normaal gesproken een tijdsvoordeel op zou moeten leveren. Zo gezegd zo gedaan. Nu gebeurt er echter iets interessants: op zijn ‘kapotte banden’ perst Max er vervolgens een aantal groene sectoren uit en komt hij opeens toch weer voor Ricciardo de baan op. Marko zegt hier nu het volgende over:

Max’ rondetijd was opeens een halve tot driekwart seconde sneller. Hij krijgt het signaal dat hij binnen moet komen, en rijdt meteen de eerste twee sectoren groen! En dat met banden die volgens hemzelf aan het einde waren. Het resultaat was dat het scenario wat we hadden berekend aan de pitmuur, namelijk dat de twee auto’s na de pitstop enigszins zouden worden gescheiden, begon te wankelen. Verstappen’s out-Lap was vervolgens ook ongelooflijk goed, terwijl voor Ricciardo het tegenovergestelde geldt, hij kreeg te maken met verkeer. Daarom verloor Ricciardo nog anderhalve seconde. Volgens onze berekeningen hadden ze vier seconden uit elkaar moeten liggen, maar in plaats daarvan zaten ze dicht bij elkaar [met Max nu dus weer voor Daniel].

Opgezweept door de situatie en zijn race-ingenieur -die Daniel aanmoedigt op een manier die Helmut nu beschrijft als ‘niet zo goed’- gaat Daniel er vervolgens voor zitten en angelt hij Max wederom binnen. Compromisloos als hij is verzet onze landgenoot zich uiteraard weer met hand en tand. We weten hoe het afloopt, hoewel iedereen nog steeds zijn eigen mening heeft over de schuldvraag. Ricciardo dreigt op het rechte stuk buitenom te gaan, maar schiet dan terug naar de binnekant om de dummy-aanval te completeren zoals hij dat vaker doet (video).

In mijn ogen blokt Verstappen Ricciardo hierbij eerst rechts en dan links, waardoor Ricciardo geen kant meer op kan. Maar rabiate fans ontkennen deze beweeglijkheid van de Nederlander. En daarbij is dat bewegen op zichzelf ook niet expliciet meer illegaal volgens de regels, nadat de FIA na enkele Max-incidentjes van vorige seizoenen besloot dat hard verdedigen eigenlijk wel gaaf is om te zien. Enfin, schoorvoetend geeft Marko nu desalniettemin te kennen dat de schuld voor de uiteindelijke klapper misschien toch een beetje (meer) bij Max lag, hoewel hij Daniel daarbij ook niet vrijspreekt van blaam:

Verstappen had het ongeluk kunnen voorkomen, omdat Ricciardo veel teveel snelheid had. Hij zou nooit de bocht gehaald hebben en in de run-off zone terechtgekomen zijn. Max had naar de kant moeten gaan. Maar in plaats daarvan kregen we dit ‘schandaal’.

Een interessante notie die we nog niet eerder meegerekend hadden in de hele kwestie dus; misschien had Ricciardo de eerst bocht niet eens gehaald. Maar goed, dat zullen we nu nooit meer weten…