Dit percentage van de nieuwverkochte auto’s betreft leasebakken

Maar die buurman van je, heeft die nou echt zelf die splinternieuwe auto gekocht, of is het stiekem een voordelige leasert?

Omdat het januari is hebben we je deze maand al bestookt met allerlei feitjes rondom de Nederlandse én internationale autoverkoop in het afgelopen jaar. Nieuwe auto’s, okkazies, EV’s, dikke Duitsers, Tesla’s, exoten en onvervalste Ladenhüter, ze zijn allemaal al voorbij gekomen.

Als we dan kijken naar het algemene plaatje, dan houdt het eigenlijk allemaal niet over in ons kikkerlandje. Ondanks het feit dat de economie op volle toeren draait, worden er hier aanzienlijk minder én mindere auto’s verkocht dan bijvoorbeeld net over de grens in België. Dat heeft natuurlijk veel te maken met de belastingen die in ons land rusten op heilige koeien.

Een van de manieren om deze zware lasten een beetje uit de weg te gaan, is het rijden van een leasebak ‘op kosten van de zaak’. Nou valt dat laatste ook wel mee, want dankzij de bijtelling ben je als trouwe werknemer die netjes opgeeft dat hij (m/v) ook privé kilometers maakt met de Polo nog steeds een bom duiten kwijt aan je waggie, maar alle beetjes helpen. Plus, als het zo’n kekke EV betreft valt er echt wel wat dikke ‘winst’ te behalen. En omdat we Nederlanders zijn, intrigeert het ons altijd mateloos om te onderzoeken wie en hoeveel landgenoten deze voordeeltjes opstrijken.

Zodoende hebben we voor jullie nog maar eens de cijfers erbij gepakt van Aumacon. Zij hebben becijferd dat de totale leasemarkt in 2018 217.701 auto’s betrof, ten opzichte van 177.241 auto’s in 2017. Let wel, het gaat hierbij ook om Private Lease waggies, dus dat vertekent het beeld een beetje als het gaat om keihard financieel voordeel. Als we dat afzetten tegen de totale verkoopcijfers van de respectievelijke jaren (443.812 units versus 414.306 stuks), kunnen we dus concluderen dat de totale groei van de Nederlandse (nieuwe) automarkt verklaard kan worden door extra leasebakken. Sterker nog, in 2018 zijn er grofweg 10.000 nieuwe auto’s minder ‘echt’ verkocht aan klanten dan in 2017.

Uitgedrukt in een hard percentage betrof een dikke 49 procent van alle nieuw verkochte auto’s in Nederland een leasebak. Volkswagen is het populairste merk, gevolgd door Renault, Opel, Peugeot en Škoda. De eerste premijummmm vinden we terug op plaats acht en heet BMW. In tegenstelling tot bij de ‘echte’ nieuwverkopen haalt Audi net de top-10 en houdt het opvallend genoeg Mercedes achter zich. Kennelijk kopen relatief meer mensen een Merc dan een Audi privé. De boksbeugel onderscheidt zich verder negatief doordat het het énige merk in de top-10 is dat een minnetje heeft geboekt qua leaseaantallen in 2018 ten opzichte van 2017. Goed, je zou natuurlijk ook kunnen zeggen dat ze het in 2017 juist heel goed hebben gedaan. Extra gratis laatste bonus opvallende feitje: in December waren de twee populairste modellen de Jaguar I-Pace en de Tesla Model S. Hmm…hoe zou dat toch komen…

Image-Credit: Audi combo via autojunk