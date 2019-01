Politie pakt lid van koninklijke familie keihard aan

Ongelijke monniken, gelijke kappen.

Het leven is kennelijk vriendelijk voor je als je koning bent. De Britse koningin Elizabeth, het langst zittende staatshoof ter wereld (sinds 1952!), is inmiddels 92 jaar oud en knipt nog altijd met ijzeren hand lintjes door. Ook haar echtgenoot prins Philip gaat nog steeds lekker met zijn 97 jaren achter de rug. De twee vormen zelfs zo’n modern stel dat ze naar verluidt tegenwoordig vrijwel volstrekt gescheiden levens leiden.

Dat gezegd hebbende kent ook het leven van een Royal soms weleens een knik(je). Onlangs reed Philip in zijn Land Rover een andere auto aan, waarbij zijn eigen SUV op zijn kant belandde. De twee inzittenden van de andere auto raakten licht gewond, Philip zelf kwam er zonder kleerscheuren vanaf. Volgens de een van de slachtoffers die haar pols brak bij het incident huldigt Philip het adagium ‘I won’t apologize’, want de Royal heeft volgens hen nog niet de moeite genomen om sorry te zeggen.

Tijd om de sleutels definitief aan de kant te leggen dan maar? Tuurlijk niet. Twee dagen later werd de prins-gemaal alweer door Britse kwaliteitsmedia gespot achter het stuur van een andere Land Rover. En dat is nog niet alles, want zoals duidelijk te zien was op de foto’s, huldigt Philip niet het adagium ‘daarom, gordel om’. Onder het genot van protesterende waarschuwingssignalen (of heeft zo’m LaRo Freelander II die nog niet?) rolde hij volstrekt oningesnoerd over zijn eigen landerijen, terwijl hij zichzelf waarschijnlijk inbeelde dat hij in zijn oude Lagonda Drophead Coupe zat. For shame!

Vroeger zou je met een dergelijke transgressie makkelijk weg zijn gekomen. Niet alleen omdat je toen helemaal geen gordels hoefde te dragen, maar ook omdat je de bleeping Duke of Edinburgh was. Maar dezer dagen dwingt het grauw je als edelman in de dwangbuis van de platte maatschappij zonder rangen en standen. Zodoende heeft de politie het nodig geacht Philip een scherp toe te spreken over zijn gedragingen achter het stuur:

Suitable words of advice have been given to the driver.

Nou ja, gelukkig blijft het dus (voorlopig) bij een waarschuwing.