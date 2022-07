Marktaandeel Tesla gaat extreem kelderen

Het marktaandeel van Tesla gaat extreem kelderen. Maar goed nieuws, je hoeft niet direct je aandelen te verkopen.

Het zal jullie niet ontgaan zijn dat het erg goed gaat met Tesla. De pionier van elektrische auto’s doet het voorlopig uitstekend. Daarbij zijn de vooruitzichten erg goed. Het is het hoogst gewaardeerde automerk van alle automerken. Toch gaat het marktaandeel van Tesla extreem kelderen.

Dat zegt ‘Car Wars’. Nee, dat is niet dat evenement waar Dominic Toretto graag naartoe ging, maar een onderzoek onder leiding van de Bank of America.

In die studie voorspelt men dat het marktaandeel van Tesla zal kelderen van 70% in 2022 naar 11% in 2025. Dat is in principe geen goed vooruitzicht. Dat zal komen – aldus de studie – door de toegenomen concurrentie van General Motors en Ford.

Ford en GM op 15%

Het is dan de verwachting dat die twee grote concerns elk op zo’n 15% zitten. De auteur van de studie – John Murphy – zegt dat het komt door het kleine gamma van Tesla. Er is een Model S, Model 3, Model X en Model Y, maar de concurrentie zal in rap tempo meer modellen uitbrengen.

Dit terwijl dat juist bij Tesla erg lang duurt. Sterker nog, Murphy zet Elon Musk een beetje in zijn hemd door te stellen dat Tesla de boot gemist.

Denk aan de Tesla Roadster, die zijn debuut beleefde in 2017, net als de Tesla Semi. De Roadster staat gepland voor 2023, maar het valt nog te bezien of de auto dan ook in productie gaat. In 2019 konden we kennis maken met de Cybertruck, een auto die voorlopig ook nog niet productieklaar is.

We kunnen begrijpen dat de Cybertruck voorrang krijgt ten opzichte van de Roadster. De markt voor elektrische pick-ups is namelijk enorm en die van hypercars is erg klein. Daarbij, Tesla is niet echt een merk dat nu nog een imagebuilder nodig heeft, eigenlijk.

Kelderen marktaandeel Tesla geen probleem

Overigens is het ook weer niet zó erg. Ook al zal het marktaandeel van Tesla kelderen, dan nog zal het bedrijf kunnen groeien. De markt voor elektrische auto’s zal immers ook immens groeien.

De afgelopen jaren was Tesla een van de weinige fabrikanten die een EV produceerden die je normaal kon gebruiken (zonder range-anxiety). Nu er meer alternatieven zijn qua auto’s en laadmogelijkheden, kan de consument ook elders shoppen.

Als laatste twee kleine aantekeningen. Er zijn nog twee punten die níet genoemd worden in het onderzoek die wel degelijk meespelen. Ten eerste kan Tesla auto’s tegen een veel lagere kostprijs produceren. Daar kan de concurrentie zich nog even op stukbijten.

Ten tweede staat Tesla nog altijd bovenaan als het gaat om de efficiency van de batterijen. De verhouding prestaties en actieradius is ongeëvenaard. Het worden in elk geval spannende tijden!

Via: Automotive News.