Verstappen uitjoelen niet correct, aldus Hamilton

De zevenvoudig wereldkampioen komt op voor de enkelvoudig wereldkampioen.

Volgens Hamilton is het uitjoelen van Verstappen niet correct.

De Grand Prix van Engeland 2022 is lekker op weg. We hebben al kunnen genieten van drie vrije trainingen én een kwalificatiesessie. In de kwalificatie van de GP van Engeland 2022 wist Carlos Sainz als een duveltje uit een doosje pole position te pakken. Het is de Spanjaard zeer gegund, uiteraard.

Dat vonden niet alleen wij, maar ook het publiek. Die waren in een heuse extase. Het is duidelijk dat het publiek wenst dat er een Ferrari gaat winnen, daar de Mercedes net eventjes te langzaam lijkt te zijn dit weekend.

Dat bleek wel aan het gejuich voor Sainz en Leclerc en het uitjoelen van Verstappen bij de interviews na de kwalificatiesessie. Verstappen bleef erg stoïcijns onder het boe-geroep.

Verstappen uitjoelen niet correct

Maar Verstappen staat er zeker niet alleen voor, want hij krijgt bijstand van niemand minder dan… Lewis Hamilton! Die vind het namelijk niet kunnen dat Verstappen dat boe-geroep moest ontvangen:

Ik zou zeggen dat we het boegeroep eigenlijk niet nodig moeten hebben. Maar we hebben zulke geweldige en fanatieke fans. Die voelen echt emoties, ups en downs. Maar ik ben het absoluut niet eens met het boegeroep. Ik denk niet dat we dat moeten doen. Het maakt ook geen verschil als je iemand uitjouwt. De fout is al gemaakt, of wat de reden er dan ook voor is.



Maar ik waardeer de steun die ik hier mag ontvangen. Ik weet het niet, misschien voelen sommigen nog de pijn van vorig jaar. Hoe dan ook, ik ben het er niet mee eens. Lewis Hamilton, zou verstappen nooit uitjouwen.

Emotie

Kleine voetnoot: het is en blijft sport en daar zit emotie bij. Men ziet graag hun favoriet winnen en juist niet de grote boze tegenstander. Hamilton is overigens veel vaker uitgejouwd, waaronder tijdens de GP van Nederland 2021.

Als laatste, het publiek moest wel juichen en klappen voor de perfect uitgevoerde pirouette van Verstappen. Er zijn dus nog zat fans aanwezig die blij worden als ze een mooie actie voor hun neus zien.

Via: Autosport.

