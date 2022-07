Roscoe Hamilton is veganist, verdient dikke knaken

Deze baas heet Roscoe Hamilton en is een grootverdiener.

Hoewel wij van autoblog houden van verkwistend gas geven, zijn we natuurlijk ook begaan met dieren. We zijn in dat opzicht net als Lewis Hamilton. LH44 beschouwt Roscoe Hamilton al jarenlang als zijn beste vriend. Waarbij Roscoe natuurlijk zijn 10-jarige bulldog is. Roscoe en Lewis zijn twee peas in a pod. Beiden hebben een enorme hoeveelheid volgers op social media, beiden zijn veganistisch en tevens verdienen beiden enorm veel knaken.

Als trotse baas/trouwe vrind van Roscoe, doet Hamilton namelijk uit de doeken dat Roscoe regelmatig bakken geld verdient met zijn goede looks. Dat doet hij met reclamecampagnes, waarbij de concurrentie, net als in de F1, moordend is. Roscoe moet niet zelden afrekenen met tien tot vijftien andere bulldogs om de campagne te krijgen. Maar als dat lukt is de beloning er ook naar. De viervoeter krijgt dan zo’n 700 Dollar per dag, plus extra hondensnoep.

Dat laatste moet dan wel veganistisch hondensnoep zijn. Hamilton heeft Roscoe namelijk nu al een paar jaar gelden op dieet gezet. De zevenvoudig kampioen claimt dat zijn mattie sindsdien een stuk gezonder is geworden. Zijn vacht blijft mooier, allergieën komen minder tot uiting, Roscoe is minder stram en hij ademt sindsdien zelfs beter. Klinkt allemaal goed.

Wel balen voor Roscoe is echter dat Lewis hem heeft laten ‘fixen’. Toch wel een beetje een kwalijk iets om te doen voor een vriend. Hamilton claimt dat er een medische noodzaak voor was. Wel heeft LH44 Roscoe’s zaad laten invriezen. Naar eigen zeggen omdat Roscoe de mooiste bulldog ter wereld is en omdat hij raszuiver is. Zowel de moeder als vader van Roscoe waren showhonden. Hamillton speelt met het idee in de toekomst, als Roscoe heengaat, een of meerdere van zijn pups weer een thuis te bieden. Waarvan akte.