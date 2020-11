Marktaandeel Tesla keldert enorm in Europa, VW Nr. 1 - Autoblog.nl

Het marktaandeel van Tesla keldert in Europa. De voorspring is weggeëbd.

Het is een merk dat de gemoederen bezighoudt: Tesla! Het zijn ware pioniers en verdienen alleen daarom al een plaatsje in de Automotive Hall Of Fame. Dat niet alleen, Tesla heeft op het gebied van elektrische motoren en met name de accutechniek een enorme voorsprong op de concurrentie. En als we de aankondigingen van Battery Day mogen geloven, gaat het gat alleen maar groter worden.

Marktaandeel Tesla keldert

Het lijkt dus allemaal hosanna te zijn voor Elon Musk en kompanen. Maar is dat ook het geval? In Europa in elk geval niet, want het marktaandeel van Tesla in Europa keldert enorm. Huh? Maar Tesla is het toch het beste wat ons overkomen is sinds de kilo-potten Calvé pindakaas met stukjes noot?

Marktaandeel Tesla aandeel keldert, niet de verkopen

Zoals we zeggen: het gaat nu zuiver om het aandeel. Qua verkopen daalt Tesla lichtjes ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. Het valt nog even te bezien wat de exacte cijfers gaan worden. Het probleem zit ‘m in de markt, die is enorm gegroeid. De traditionele automerken brengen ook elektrische auto’s op de markt en de lijken beter aan te slaan.

Andere concerns groeien

Vorig jaar scoorde Tesla in Q3 nog een aandeel van 33,8 procent. Dat marktandeel van Tesla is gekelderd naar slechts 13,5%. Het is overigens niet één concern dat Tesla voorbij steekt, het zijn er drie: Volkswagen Group, Hyundai Motor Group en de Renault-Nissan-Mitsubishi alliantie. Au. Een kleine nuance: in dit overzicht gaat het om concerns, niet om merken alleen, terwijl Tesla een merk is.

Voorsprong ebt dus weg

Er wordt verwacht dat Tesla nog een goed Q4 gaat draaien. Sterker nog, met een beetje mazzel zal Tesla hun verkochte aantallen van 110.000 exemplaren weten te evenaren. Het verschil is dat simpelweg de markt veel groter is. Waar de voorsprong destijds van Tesla zichtbaar was in de verkopen, is dat nu niet dus meer het geval.

Via: Matthias Schmidt

Met dank aan Noud voor de tip!