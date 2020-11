Deze Ford kan over andere Fords heen rijden - Autoblog.nl

Zo’n delta4x4 Ranger Raptor doet eigenlijk wat je wil van een crossover.

In Duitsland zijn er enorm veel tuners. In het land waar geen maximumsnelheden zijn op (sommige stukken van) de Autobahn, is het logisch dat veel tuners auto’s bouwen die daar excelleren. Maar Duitse tuners zijn niet alleen maar bezig met dikke Mercedessen of Porsches. Wel hebben ook nog delta4x4. Deze tuner richt zich voornamelijk op het betere offroad-werk.

delta4x4 Ranger Raptor

Of het nu gaat om terreinwagens, SUV’s, crossovers of zelfs Tesla’s en Porsches: ze maken alles beter voor het terrein. Voor vandaag hebben we de delta 4×4 Ford Ranger Raptor. We hebben de Ford Ranger Raptor al gereden en het is een geweldige bullebak die je toevallig ook kunt inzetten als bedrijfswagen. Dat kan met de delta4x4 Ranger Raptor ook, maar dan is deze nog sneller en stoerder. Beter, dus.

650 Nm

Laten we beginnen met de motor. Dat is nog altijd dezelfde biturbodiesel. Deze is echter onder handen genomen door de Duitsers. Wat ze precies hebben gedaan is niet bekend, maar delta4x4 claimt een winst van 47 pk en 150 Nm winst. In totaal heeft de delta4x4 Ranger Raptor 260 pk en veel belangrijker: 650 Nm!!

Hardware delta4x4 Ranger Raptor

Dan de rest van de hardware van de delta4x4 Ranger Raptor, zoals de liftkit, waarmee de pick-up hoger op zijn wielen staat. Over wielen gesproken, dat zijn 20 x 9,5 ‘Classic B’-velgen van delta4x4 met Mickey Thompson banden in de maat 35×12.5 R 20. Alleen al de wielende kost je 4.900 euro.

Dure spatborden

Om te zorgen dat de wielen passen, is zijn er grotere spatborden á 1.600 euro. De PIAA-lichtbar kost 1.100 euro, maar heeft dan gelukkig wel EU-goedkeuring. Verder zijn er nog een hoop aanpassingen mogelijk, zoals Rocksliders en dergelijke. Alles om ervoor te zorgen dat de auto beter presteert in het terrein.

Voor- én nadeel

Al deze modificaties hebben één groot voordeel en één groot nadeel. Het voordeel is dat je nu ook over auto’s heen kunt rijden. In dit geval over een Ford Ka. Daar zal onze Ka-minnende hoofdredateur @michaelras niet blij mee zijn.

Dat onoverwinnelijke gevoel dat de gemiddelde crossover (in de folder) geeft, is daadwerkelijk aanwezig in de delta4x4 Ranger Raptor. Het nadeel: het is niet meer mogelijk om parkeergarages in te rijden.

Alle onderdelen zijn bij delta4x4 te bestellen. Ze zijn nog bezig met een nog heftigere set wielen en banden. Deze moeten 25 mille per set gaan kosten.