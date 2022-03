Marshal wenste Hamilton zwaar ongeluk toe, is ontslagen

Een marshal wenste Hamilton een erg zwaar ongeluk toe. Via Twitter uiteraard.

De Grand Prix van Saudi-Arabië 2022 was niet zo veelbesproken als die van 2021, maar wel aanzienlijk vriendelijker. Geen ruzie tussen Verstappen en Hamilton, maar juist een vrij amicale verstandhouding tussen Leclerc en Verstappen.

In dit geval wist Verstappen nipt de race te winnen met een erg kleine voorsprong. Charles Leclerc – die na de eerste pitstop aan de leiding ging – leek de race op zijn naam te gaan schrijven. In plaats van heftige emotie, stak hij zelfs zijn duim op naar Verstappen en gaf hij aan genoten te hebben van de race.

Marshal wenste Hamilton zware crash

Maar het was dus niet allemaal vrolijk en amicaal op de baan. Een van de (vele) marshals op de baan was nogal over-emotioneel. Dat was niet te merken op de baan, maar wel op de digitale vergaarbak van emoties. Inderdaad, Twitter. De FIA-marshal wenste Hamilton een zware crash toe. Dat meldt de Duitse publicatie Bild.

De boodschap op Twitter was vrij heftig: “Ik hoop dat hij een ongeluk heeft zoals Roman in Bahrein.” Voor wie het gemist heeft, Romain Grosjean crashte in 2020 op zeer zware wijze. Zijn auto brak in tweeën en vatte vlam. Dat hij het met enkel wat brandwonden moest bekopen, mag een wonder heten.

Heftig

Het is extra heftig als je bedenkt dat de man een marshall is die gespecialiseerd is in het blussen van branden, dus in het geval van een autobrand moet juist hij te hulp schieten. Uiteraard waren de mensen er verbolgen over en werd de FIA geïnformeerd. Die heeft de Marshall per direct ontslagen/

De marshall in kwestie heeft de tweet direct verwijderd. Daarnaast heeft hij ook zijn excuses aangeboden aan Lewis Hamilton. Dat maakt overigens voor zijn carrière niet meer uit, want hij is dus definitief ontheven uit zijn functie.

