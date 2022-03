Gerucht: Sebastian Vettel komt niet meer terug in de F1

Al is het slechts een gerucht, maar waar rook is, is vaak ook vuur. Zou het waar zijn dat Sebastian Vettel niet meer terugkomt in de F1?

De eerste twee races van seizoen 2022 zitten er inmiddels weer op. Dus kunnen we nu al heel langzaam de balans opmaken hoe de vlag er bij de verschillende teams bijhangt. Dat was namelijk de vraag na de invoering van de grootste reglementenwijziging van de afgelopen jaren, wie zou er vooraan staan?

Zoals we hebben kunnen zien heeft vooral Ferrari het geweldig gedaan. De Italianen hebben misschien wel het beste totaalpakket van de Formule 1. Dat wil zeggen, snelste auto, snelste team en een heel snelle coureur in de persoon van Charles Leclerc.

Ook Red Bull staat vooraan, al lijkt het daar gevoelsmatig nét iets minder makkelijk te gaan dan bij Ferrari. De absolute klasse van Max Verstappen maakte afgelopen zondag het verschil, maar het scheelde met een halve seconde op de finishlijn niet veel.

Sebastian Vettel gaat het moeilijk krijgen

Waar er toppers zijn, zijn er ook tobbers. Zo lijkt Mercedes -vooralsnog- door het ijs te zijn gezakt en ook McLaren doet niet mee om de knikkers. Williams leek ietsje beter op weg te zijn, maar ook daar gaat het alsnog niet lekker.

Naast deze drie teams is er nog een equipe die met een Mercedes krachtbron rondrijdt, namelijk Aston Martin. Inderdaad, het team van Sebastian Vettel. En ook deze jongens hebben het zwaar, in de eerste twee races werd er nog geen punt gehaald. En verbetering lijkt er niet 1,2,3 in te zitten.

Wil Vettel nog wel rijden in de F1?

En dat brengt ons bij Sebastian Vettel. De viervoudig wereldkampioen heeft dit seizoen nog geen wedstrijd gereden. Tijdens de eerste race liet hij verstek gaan vanwege een coronabesmetting en afgelopen zondag was hij daar nog steeds niet van genezen. Maar nu gonzen de geruchten door de paddock; Vettel zou helemaal niet meer willen racen.

Dat zegt althans Collin Kolles, de oud-teammanager van Force India tegen het Duitse Sport1. Hij denkt dat Sebastian de resultaten van zijn team heeft gezien en er helemaal geen zin meer in te hebben. Kolles denkt namelijk dat Vettel in Saudi Arabië prima had kunnen racen, maar ervoor heeft gekozen dat niet te doen.

Dat kan zijn vanwege de mensenrechtenschendingen daar, maar dus ook omdat Vettel zichzelf niet wil kwellen door in een langzaam hok te stappen. Bovendien heeft Seb al meer dan eens laten doorschemeren dat rijden in de F1 voor hem niet eeuwig gaat duren.

Is het een gerucht, of de waarheid?

Vettel heeft gezegd dat rallyrijden hem ook wel wat lijkt na zijn actieve loopbaan in de Formule 1, maar dat hij er geen tijd voor heeft. Wellicht komt die tijd sneller dan we allemaal dachten en heeft hij zijn laatste wedstrijd al gereden op 12 december 2021 in Abu Dhabi.

Maar goed, een gerucht is een gerucht, al komen geruchten vaak wel ergens vandaan. Wat denk jij, geeft Sebastian Vettel er de brui aan, of zien we hem over een ruime anderhalve week gewoon weer aan de start verschijnen tijdens de race in Australië?

Deel je diepste zieleroerselen hierover met ons in de comments!

Via GPfans.com