BREEK: Audi diesels alleen VANDAAG nog leverbaar

Daarna is het klaar met de zelfontbranders. Audi diesels zijn vanaf morgen niet meer te bestellen (voor Nederland).

Ergens was het altijd een topcombinatie, een Audi met een zelfontbrander onder de kap. De auto’s uit Ingolstadt (en Neckarsulm) zijn vaak geweldige lange-afstandscruisers waarbij de nadruk niet direct ligt op sportiviteit. Maar aan alles komt een einde.

Audi Nederland stopt namelijk met de levering van de Audi diesels. Vanaf 1 april zal Audi zich enkel en alleen gaan richten op het leveren van turbo-benzinemotoren, plug-in hybrides en volledig elektrische auto’s.

Audi diesels niet populair meer in NL

Volgens Audi bestelde slechts 1 procent van de klanten nog een Audi met de befaamde TDI-motor. 1! Dan is het inderdaad niet heel erg rendabel om die motoren te leveren. Audi Nederland voorziet ook dat de fiscale maatregelen en ontmoedigingsbeleid ervoor zorgt dat de vraag naar dieselmotoren nog verder zal afnemen.

Het is ook prettiger voor de dealers, want die hoeven hun monteurs er niet meer voor op te leiden, er hoeven minder onderdelen op voorraad te zijn en wellicht dat de folders 0,0000000001 gram lichter zijn omdat de TDI-sectie verwijderd is.

Benzine, plug-in, elektrisch (en een V10…)

Het modelgamma wordt zo wel een stuk overzichtelijker nu de diesels komen te vervallen. Bij de A1, Q2, A4, A5 en TT kun je nu alleen maar kiezen uit een benzinemotor. Bij de A3, Q3, Q5, A6, A7, Q7, A8 en Q8 is een plug-in hybride aandrijflijn ook nog mogelijk.

Wil je een volledig elektrische auto, dan zijn er drie: de Q4 e-tron, e-tron en e-tron GT. Misschien moeten ze nog wat doen aan de naamgeving met die e-trons. Als laatste is er nog de Audi R8. Ondanks dat Audi meldt dat alle benzinemotoren voorzien zijn van een turbo (TFSI), zal de R8 zijn atmosferische V10 behouden.

Vanaf 1 april zijn de TDI’s niet meer te bestellen, dus ben je een veelrijder met behoefte aan vier ringen, haast je dan heel erg snel naar de dealer!

