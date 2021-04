Maserati F Tributo Special Edition zijn kleurrijk - Autoblog.nl

Dat niet alleen, de Maserati F Tributo Special Editions eren een van de grootste helden en de autosportgeschiedenis.

Het is één van de klassieke merken die nog in de prijslijsten te vinden is: Maserati. Net als Alfa Romeo is Maserati veel ouder dan Ferrari en gaat de autosport-geschiedenis van het merk met de drietand veel verder terug. Eigenlijk moeten autofabrikanten met zo’n roemrucht verleden daar veel vaker bij stil staan. Gelukkig doet Maserati dat vandaag.

Destijds zijn we aan het klagen over de dominantie van Mercedes in de Formule 1, maar destijds losten Maserati (met Fangio aan het stuur) dat heel anders op. Om al deze hoogtepunten te vieren, brengt Maserati twee speciale modellen op de markt.

Maserati Tipo 26

De datum is niet per ongeluk gekozen. Want op 25 april is het 25 jaar geleden dat Maserati zijn eerste race won in de 1.500cc klasse Dat deden de Italianen met Alfieri Maserati aan het stuurwiel tijdens de Targa Florio. De auto in kwestie was de Maserati Tipo 26. Daar zijn 11 exemplaren van gebouwd. Denk overigens niet dat die 1.5 een driecilinder is. Het is namelijk een heuse 8 in lijn mét mechanische compressor. Kijk, dat is de betere downtuning.

Maserati 250F

De ‘F’ in de naam Maserati F Tributo Special Edition komt van Fangio. Toevalligerwijs exact dezelfde F als de Pagani Zonda F. Het is maar dat je het weet. Juan Manuel Fangio was een Argentijnse coureur die voor Maserati grote successen heeft behaald. In 1954 maakte Maserati zijn debuut in de F1. Fangio werd toen weredlkampioen, maar reed dat jaar overigens de meeste races voor Mercedes. Daarna, in 1955 racete hij voor Mercedes en in 1956 voor Ferrari. In 1957 was Fangio fulltime coureur voor Maserati. Toen reed hij misschien wel de gaafste race ooit gereden in de F1: de GP van Duitsland.











Maserati F Tributo Special Edition

Terug naar de speciaaltjes. De Maserati F Tributo Special Edition zijn gebaseerd op de Ghibli of Levante. Je kunt kiezen uit twee kleuren: Rosso Tributo en Azzurro Tributo.

De rode tint is vrij logisch. Het is immers een racekleur van Italië in die periode. De Tipo 26 en 250F waren uiteraard beide ook rood. De blauwe kleur is een verwijzing naar Modena, aangezien dat een van de kleuren van die stad is, naast geel. Inderdaad, een gele Quattroporte zou het geheel wel mooi afgemaakt hebben.

Er is overigens wel geel gebruikt bij de F Tributo Special Editions. De lichtmetalen velgen hebben namelijk een gele rand. Over velgen gesproken, op de Ghibli krijg je 21 incht grote Titano-velgen. Op de Levante zijn dat Anteo-velgen, eveneens 21 inch. Daarnaast zijn ook de remklauwen in het geel gespoten.







Badges Maserati F Tributo Special Edition

Verder zijn de auto’s voorzien van diverse badges en natuurlijk hoogglans zwarte afwerking voor de logo’s, grille en raamlijsten. De drietand-logo op de C-stijlen is in carrosseriekleur gespoten. Het interieur is helemaal zwart met rode of gele stiksels.

Of Maserati Nederland de F Tributo Special Editions gaan leveren en wat ze gaan kosten, is nog niet bekend.