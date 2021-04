Polestar 1 special edition is het einde - Autoblog.nl

Letterlijk, want na deze Polestar 1 special edition is het einde verhaal voor de dikke Zweedse Chinees.

Je zou denken dat de Polestar 1 al een heel bijzondere auto is. De auto wordt in beperkte oplage gebouwd. De totale oplage is 1.500. Voor de context, dat is ietsje meer dan er van de BMW M3 CSL zijn gebouwd. En waar de CSL eruit ziet als een fout getunede ‘318Ci M-Uitgevoerd Mooiste van NL BOMVOL!!!1!! VANOS COLORLINE’, is de Polestar 1 een unieke auto met een unieke carrosserie en unieke techniek.

Uiteraard hebben we allemaal wel eens gespeeld met de Polestar 1-configurator. Het grootste nadeel is dat de mogelijkheden vrij beperkt zijn. Bij Polestar zijn ze niet zo’n fan van aparte kleurtjes, zoveel is duidelijk. Je kunt kiezen uit Snow (wit), Magnesium (zilver), Osmium (grijs), Midnight (blauw) en Space (zwart). Dan kun je voor 5.000 euro extra de kleur mat uit laten voeren. Dan betaal je dus 5 mille, waarmee het lijkt alsof je auto nog in de grondverf staat.

Polestar 1 special edition

Maar eindelijk is er íets meer keuze. Er is namelijk een Polestar 1 special edition. Ja, met kleine letters, want volgens ís het wel een special edition, maar heet ‘ie niet zo. Het is een special edition zonder naam, als het ware.

Wat is er anders aan? De lak! Die is nu matgoud. Deze versie is er om het laatste productiejaar van de Polestar 1 luister bij te zetten. Naast de matgouden lak, kun je de speciale uitvoering herkennen aan de matgouden remklauwen en hoogglans zwarte exterieurdetails voor de grille en velgen, bijvoorbeeld.

Ook in het interieur is de Polestar 1 special edition net wat specialer. De gewone versie is er alleen met zwart interieur of zwart met grijze zitvlakken. Bij de speciale Polestar is de bekleding alsnog zwart, maar wel met gouden details, waaronder de stiksels. Dat matcht dan fraai met het exterieur.

Beperkte oplage

Er worden slechts 25 exemplaren van deze Polestar 1 special edition gebouwd. Daarna is het over en uit voor dit speciale model. De Polestar 1 begon zijn carrière als Volvo Coupe Concept. De auto is korter dan een S60, maar iets breder dan een S90.

Ondanks dat het een S90 Coupé lijkt te zijn (wat het in feite ook is), is het koetswerk van koolstofvezel. Dan nog de verplichte specs: de 2.0 viercilinder met elektromotoren leveren gezamenlijk 609 pk en 1.000 Nm. De elektrische reikwijdte is 124 km, de bagageruimte meer 134 liter.

Of de Polestar 1 special edition ook naar Nederland komt, is niet bekend.