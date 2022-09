Alpine wil Nyck de Vries in actie zien

Alpine wil Nyck in het het zien. In hun eigen auto.

Nyck de Vries heeft er een lekker weekend opzitten. Eerst had hij een vrije training bij Aston Martin op vrijdag. Op zaterdag volgde het nieuws dat Alexander Albon niet kon rijden vanwege een blinde darmontsteking en dat Nyck ‘m mocht vervangen. De Vries kwalificeerde zich vóór Latifi en reed een uiterst puike race op zondag, waarbij hij maar liefst 2 WK-punten haalde.

Dit zorgt ervoor dat de teams zich nu eventjes achter de oren gaan krabben. Als iemand zich zo snel kan aanpassen aan een F1-auto, is deze persoon voor elk team dat op zoek is erg interessant. Al helemaal als deze coureur in de punten kan eindigen met de slechtste auto van het veld. Daarom heeft Alpine interesse van de diensten van de Nederlander.

Lastig parket

Alpine zit namelijk een beetje in een lastig parket. Ze probeerden twee coureurs tevreden te houden voor één stoeltje. Zonder succes, want Alonso en Piastri verhuisden naar respectievelijk Aston Martin en McLaren. Bij Alpine proberen ze Pierre Gasly binnen te halen. Hij zit een beetje op een dood spoor bij AlphaTauri. Naar verluidt staat Red Bull niet onwelwillend ertegenover, mits ze zelf een goede vervanger hebben.

Het nadeel: die is er niet. Colton Herta leek de ideale droomkandidaat, maar hij heeft nog geen superlicentie. De FIA wil hem hiervoor geen uitzondering geven, hij zal de punten bij elkaar moeten rijden in lagere Formule-klasses. Het is maar de vraag of hij daar zin in heeft.

Alpine wil Nyck de Vries zien rijden

Volgens de Telegraaf gaat dat niet gebeuren en hebben ze bij Alpine hun zinnen gezet op Nyck de Vries. Daarom mag de Fries binnenkort een proefrit komen maken in de Alpine A521, de Formule 1-auto van vorig jaar. Alpine zelf bevestigt dit niet, maar Erik van Haaren van De Telegraaf heeft bronnen die het bevestigen. Van Haaren geldt als een uiterst goed geïnformeerde journalist die het geregeld bij het goede eind heeft. Zo bevestigde hij Sergio Pérez al enkele dagen voordat Red Bull dat zelf deed.

Op 2 oktober zal Nyck de Vries zijn kunsten mogen vertonen aan Alpine. Dat is een dag voordat het weekend van de GP van Singapore begint. Er gaan ook geluiden dat Jack Doohan, Sebastian Vettel en Mick Schumacher een rondje mogen rijden. De naam van Doohan wordt bevestigd. Dat Vettel en Schumacher meedoen, schijnt ‘onzin’ te zijn.

Meer lezen? Dit zijn alle opties voor Nyck de Vries voor 2023!