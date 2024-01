Maserati MC20 GT2 is eindelijk een Ferrari-alternatief

Heb jij liever deze Maserati MC20 GT2 of een ‘echte’ Ferrari?

In de categorie ‘ingetogen supercars’ staat de Maserati MC20 hoog bovenaan. Ondanks dat het een Italiaanse supercar met middenmotor is, is de MC20 behoorlijk vrij van drama en esthetische ongein. Als je ‘m in het echt ziet is het ook ietwat lastig om in te schatten wat de bedoeling is van de auto. Is het een Cayman-rivaal? Is het een grote Evora? Of is het een junior 296 GTB? Dat is overigens geen nadeel, maar juist de reden om de auto te kopen.

Mocht je de MC20 net ietsje te braaf vinden, hebben we goed nieuws voor je! De firma DMC heeft de Maserati eventjes keihard aangepakt en er een soort Ferrari-alternatief van gemaakt. De MC20 van DMC is sneller, ruiger, harder en ziet er gevaarlijker uit. Het mooie is, is dat het ook allemaal een functie heeft, zo belooft de Duitse tuner.

Upgrades voegen wat toe

Volgens de directeur van de DMC – Hans Schoener – zijn alle modificaties ook daadwerkelijk een toevoeging. De upgrades zijn uitvoerig getest en vervullen een functie dan dat het louter esthetische aanpassingen zijn. Over esthetiek gesproken: de combinatie van gele lak, zwarte wielen en roodbruine bekleding laten zich net zo omschrijven als de schoolprestaties van ondergetekende: bijzonder.

Zoals je ziet heeft de Maserati MC20 GT2 van DMC een bodykit die Rick Brandsteder zou beschrijven als ‘heftig’. Het bestaat uit een splitter, skirts en een enorme vleugel van 175 cm breed! Je kan de spoiler instellen in drie settings: GT, Corsa en Veloce. Met name de achterspoiler maakt duidelijk dat het geen ingetogen supercar is voor het betere incognito genieten. Nee, de MC20 heeft op deze wijze enorm veel streetcred gekregen.

Maserati MC20 GT2 is ook sneller en toch ook niet

Het is niet alleen maar extra show. De motor is voorzien van een sportuitlaatsysteem van ZESAD. In samenwerking met de verbeterde airflow van de uitlaat kon DMC ook wet extra paarden extraheren uit de V6. Deze is nu goed voor 722 pk en 821 Nm. Daarmee kun je in 2,7 seconden naar de 100 km/u sprinten. Dat is 2 tienden sneller dan standaard. De topsnelheid bedraagt ‘meer dan 322 km/u’. Heel erg leuk DMC, want de MC20 kan vanuit de fabriek al 325 km/u halen.

Een mogelijke reden voor de bescheiden opgave is dat de vleugel zorgt voor aanzienlijk meer weerstand. Daarom is een 911 GT3 RS vaak langzamer dan een 911 GT3. DMC gaat vijf kits maken voor de Maserati MC20 GT2. Mocht je een MC20 hebben en heel graag meer visuele présence wensen, dan dien je 24.888 euro over te maken. Dat is dan zonder upgrades aan het interieur, want daar kan DMC eigenlijk alles met leder bekleden wat je maar wenst.

