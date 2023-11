Maserati maakt een ordinaire voetballersauto van de MC20

De Maserati MC20 Notte is heel stijlvol uitgevoerd. Not.

Maserati is een van de weinige merken die nog geen fout imago heeft. Bentley’s, Rolls-Royces en Ferrari’s worden vandaag de dag voorzien van allerlei foute bodykits en dito wraps, maar Maserati-eigenaren houden het meestal stijlvol.

Met de MC20 dreigt het echter de verkeerde kant op te gaan. Zo heeft Mansory al meerdere versies van de MC20 gemaakt (in verschillende gradaties van lelijkheid). En nu gaat Maserati zelf ook op de foute toer. De eerste special edition van de MC20 is namelijk niet het toonbeeld van goede smaak.

Dat ligt vooral aan de kleur: de Maserati MC20 Notte (zo heet deze uitvoering) is uitgevoerd in matzwart. En dan niet satijnzwart met een lichte glans erin, maar dof krijtbordzwart. Dit was 15 jaar geleden niet mooi en dat is het nu nog steeds niet. Om de foute look compleet te maken heeft Maserati de MC20 Notte ook voorzien van goudkleurige accenten.

Deze special edition is tot stand gekomen met behulp van Maserati-coureur Andrea Bertolini, die het beter bij racen kan houden. Daar is hij namelijk wél goed in. Bertolini won in 2010 het GT1-kampioenschap met de Maserati MC12, die hij mee had helpen ontwikkelen.

Naast Bertolini heeft Maserati nog iemand opgetrommeld, namelijk hun ambassadeur David Beckham. Want wie kun je beter een matzwarte auto laten presenteren dan iemand die voetballer was toen matzwart nog een trend was?

De naam Notte is overigens Italiaans voor nacht. Dat is natuurlijk een zeer toepasselijke naam, want deze uitvoering is inderdaad zo lelijk als de… (maak ‘m zelf maar af). En het blijft helaas niet bij dit ene exemplaar, want er worden 50 stuks gemaakt van de Maserati MC20 Notte.