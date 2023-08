Maserati onthult hypercar en viert feest!

De Maserati GranTurismo bestaat 75 jaar en dat viert het Italiaanse Maserati. Tegelijkertijd onthult het merk een hypercar.

Aangezien we met @rubenpriest een Maserati eigenaar in de gelederen hebben was hij er gisteren als de kippen bij om de nieuwe Maserati GranCabrio te teasen. We tipten de officiële onthulling voor de Monterey Car Week in de Amerikaanse staat Californië later deze maand.

Nu is de nieuwe GranCabrio nog niet bevestigd, maar er valt wel een persmail op de mat met de aankondiging van een nieuwe hypercar van het merk én een feestje van 75 jaar Gran Turismo. Jawel, op de Monterey Car Week.

Maserati MCXtrema

Op die Monterey Car Week heeft het Italiaanse merk een heus ‘House of Maserati’ in de planning. Met meerdere modellen en een heuse wereldprimeur van hun nieuwe hypercar; de Maserati MCXtrema.

We weten er nog niet veel van, we hebben alleen bovenstaande plaatje, maar in ieder geval is deze hypercar gebaseerd op de MC20 en voorzien van een piekvermogen van 730 pk. Uiteraard hoort bij zo’n speciale auto ook een beperkte oplage. Slechts 62 stuks gaat het merk er bouwen. Op vrijdag 19 augustus onthullen de Italianen alles!

Maserati GranTurismo viert feest

Verder zal Maserati uitgebreid stil staan bij het 75 jarig bestaan van de Maserati GranTurismo. Er zijn 75 eigenaren opgetrommeld die in een parade met hun auto’s voorbij zullen trekken op de Laguna Seca Raceway.

Er staan een aantal bijzondere uitvoeringen van de GranTurismo. Zo zal de Maserati GranTurismo Zeda deelnemen aan het Concorso Italiano. Deze one-off zou dan hét verhaal van de GranTurismo moeten representeren.

Luce en Prisma

Voor de liefhebber zijn er nog twee unieke exemplaren te bewonderen van de GranTurismo in Californië. De Maserati GranTurismo Luce en de Maserati GranTurismo Prisma. Beiden maakten hun debuut op de Milan design week.

De eveneens one-off Luce is voorzien van een volledig elektrische Folgore motor en de lak is chromatisch gespeigeld monoliet. Daarin is met een laser een patroon geëtst en afgewerkt met een nagenoeg afwezige kleur.

Maserati GranTurismo Prisma

Die andere eenmalige uitvoering is de Prisma. Voorzien van een Nettuno V6 verbrandingsmotor en eveneens chromatisch afgewerkt, maar dan in veertien verschillende kleuren. Helemaal met de hand geverfd.

Daarnaast zijn met de hand meer dan 8.500 letters aangebracht die samen de namen van auto’s van Maserati vormen.

Twee van de veertien kleuren kijken vooruit naar de toekomst, de andere twaalf zijn geselecteerd uit de tinten van de meest populaire GranTurismo-modellen uit het verleden, zoals de karakteristieke Amaranto van de Maserati A6 1.500 uit 1947 en de Oro Longchamps die de Maserati uit 1973 opfleurde.

Al dat moois dus te aanschouwen in de Verenigde Staten van Amerika, Californië, tijdens de Monterey Car Week 2023, van 11 t/m 20 augustus.