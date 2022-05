Tesla Cybertruck niet meer te bestellen

Tesla neemt geen orders meer aan voor de Cybertruck in Europa en China. In Amerika kun je hem nog wel bestellen.

Op de site van Tesla is de “bestellen” knop vervangen door een “ontvang updates” knop. Bestellen is dus niet meer mogelijk in ons land. En niet alleen in ons land maar in heel Europa en China is er een orderstop voor de Cybertruck van Tesla. De met veel bombarie aangekondigde elektrische pick-up laat al een tijdje op zich wachten. Hij lijkt nu al ten onder te gaan aan zijn eigen succes, nog voordat er ook maar één exemplaar is afgeleverd. Na de onthulling van de auto werden er in de eerste week meteen al 250.000 stuks gereserveerd. In de zomer van 2020 waren dat er al 650.000. Volgens website Electrek, zou de teller nu op zo’n 1,5 miljoen reserveringen staan. Die laatste telling is niet bevestigd door Tesla.

Lange wachttijd

Datzelfde Electrek geeft aan dat onze vriend Elon Musk al heeft aangekondigd dat er genoeg reserveringen binnen zijn om de eerste drie jaar productie te vullen. Dat betekent dat als je nu je Cybertruck bestelt (in Amerika dan, want hier kan niet meer), je dus meer dan drie jaar op je auto moet wachten… Wij zijn benieuwd of iedereen dat geduld kan opbrengen.

Wanneer Tesla de eerste Cybertrucks uit gaat rijden is nog niet bekend. De Gigafactory in Austin Texas gaat ze in ieder geval bouwen. De details van de auto zijn ook niet bekend. De prijzen en specs verdwenen afgelopen herfst al van de Amerikaanse site van Tesla. Voor Europa is nog minder bekend. De auto voldoet in de huidige vorm en specificaties überhaupt niet aan de Europese wet en regelgeving. De autobouwer zelf heeft al aangegeven dat een Europese versie daarom waarschijnlijk iets kleiner wordt en een aangepast uiterlijk krijgt.