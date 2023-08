Massa pakt Alonso aan: “Wist van crashgate”

Volgens Felipe Massa was Fernando Alonso volledig op de hoogte van crashgate.

Felipe Massa staat bekend als een immer opgewekte aimabele man. Doch ook aimabele mensen kunnen het oorlogspad kiezen als hen kneiterhard onrecht is aangedaan. En Felipe Massa is ervan overtuigd dat hem dat groot onrecht is aangedaan.

Glock

Nu is dat niet heel gek. Massa miste in 2008 op een haar na het kampioenschap. Het kwam aan op de laatste bocht in de laatste race van het jaar, toevallig in Massa’s thuisland Brazilië. Even dacht iedereen dat Ferrari het voor elkaar had met Felipe, net als een jaar eerder met Kimi. Maar omdat Timo Glock Hamilton nog voorbij liet, won die laatste zijn eerste titel met een minimaal verschil.

Zinderend

Het was een knotsgekke, zinderende finale van twee jaar bitterharde strijd tussen McLaren en Ferrari. Achteraf was het een verhaal van ‘wat had kunnen zijn’ voor Felipe. Twee uitvalbeurten om het seizoen te starten hielpen niet. Maar het meest vervelend was de race in Singapore.

Albersje

Massa reed daar vanaf pole in gewonnen positie rond, totdat Nelson Piquet junior de muur raakte. Alle coureurs doken nerveus de pit in, waarbij Ferrari een fout maakte. Het stuurde Felipe op Albersesque wijze met de benzineslang nog in de vuldop weer op pad. Chaos en een uitvalbeurt voor Felipe was het resultaat. Alonso profiteerde toevallig maximaal van de gebeurtenissen. Hij won de race in de dat jaar zeer middelmatige Renault.

Alonso buiten schot gehouden

Een jaar later bleek dat het allemaal doorgestoken kaart was. Piquet klapte na zijn ontslag uit de school. Renault kreeg een flinke knauw. ING vertrok als sponsor. Teambaas Briatore en technische man Pat Symonds werden zwaar gestraft. Maar Alonso bleef buiten schot. Hij zou slechts een passieve deelgenoot zijn geweest aan het belachelijke succes dat hem in de schoot werd geworpen.

Doofpot

Massa had zich er min of meer bij neergelegd. Doch door uitspraken van Bernie Ecclestone, is duidelijk geworden dat de honcho’s al ver voor Piquet’s ontboezemingen op de hoogte waren van het feit dat er malversaties waren geweest. Doch om de sport niet een PR-nachtmerrie te bezorgen, hebben ze getracht dit in de doofpot te stoppen. Een zeer cynische en moreel verwerpelijke zaak dus.

Alonso ontwijkt vragen

Lewis Hamilton werd uiteindelijk derde in de race en scoorde daarmee zes cruciale punten. Maar je kan meegaan in de gedachte dat als de FIA op de hoogte was, het resultaat geschrapt had moeten worden. In welk geval Massa, in theorie, kampioen zou zijn geworden. Dus gaat Massa nu naar de rechter. Maar dat niet alleen: de opgekropte frustratie komt er ook uit en niemand is veilig. Ook Alonso niet, die later Massa’s teammaat werd. Tegenover Motorsport zegt Felipe dat Alonso altijd de feiten ontweek als hij er met hem over probeerde te praten. Een kenmerk van de betere leugenaar:

Ik heb Alonso er enkele keren over proberen te spreken toen we teamgenoten waren bij Ferrari. Hij insinueerde altijd dat het niet zijn fout was. Maar hij probeerde altijd het onderwerp te veranderen en niet in te gaan op de feiten. Het kwam nooit tot een open gesprek waarbij iemand eerlijk is over de zaken. Als je zo reageert, weet je eigenlijk al hoe het zit. Ik ben ervan overtuigd dat hij volledig op de hoogte was. Felipe Massa, gooit Fernando onder de bus

Een klein beetje genoegdoening

Als we eerlijk zijn, gezien het track record van Alonso, zijn we ernstig geneigd Massa te geloven. Of de titel na vijftien jaar nog afgenomen moet worden van Hamilton en toegewezen aan Massa, is wel de vraag. Maar het heeft er wel alle schijn van dat Felipe genaaid is.

Massa benadrukt overigens dat het hem gaat om gerechtigheid en niet om geld, zoals eerder in de media werd gesuggereerd. Hij doet het ‘voor de sport’ en om deze eerlijk en clean te houden. Hopelijk voor hem is de rechter het daar ook mee eens en komt er tenminste wat erkenning voor de vriendelijke Braziliaan.