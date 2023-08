Massa wil kassa: aankondiging rechtszaak tegen FIA en F1

Felipe Massa wil kassa: hij is er helemaal klaar mee en klaagt de F1 nu aan.

Voordat 2021 er was, was er 2008. Dat was het laatst jaar dat het enorm spannend was- tot de laatste bocht – wie er wereldkampioen zou worden. Enerzijds was er Scuderia-Ferrari coureur Felipe Massa, anderzijds McLaren–coureur Lewis Hamilton, toen nog bekend als de vriend van Josie van de Pussycat Dolls.

Uiteindelijk bepaalde het lot, samen met Timo Glock, dat het niet de kop rijdende Massa was die wereldkampioen werd, maar Hamilton. Hoe zuur dat toen ook was, Massa heeft het er bij gelaten. Tot nu toe! Hij wil keihard gecompenseerd worden door de F1 vanwege het mislopen van de wereldtitel. Hij heeft een brief ingediend bij de Mohammed Ben Sulayem (FIA) en Stefano Domenicali (F1) waarin hij aangeeft naar de rechter te zullen stappen.

Crashgate

Dat komt overigens niet door Hamilton of Glock, maar door crashgate. In 2008, tijdens de GP van Singapore, reed Massa vooraan (P1 noemen ze dat) totdat Piquet crashte. Hierdoor ontstond er een safetycar-situatie, waarbij de ’toevallig’ net gestopte Alonso maximaal kon profiteren. Massa miste zo zijn overwinning en punten waardoor dus uiteindelijk niet hij, maar Hamilton kampioen werd.

Maar waarom stapt Massa dan nu pas naar de rechter? Dat komt door de bekendmaking van Nelsinho Piquet. Hij bekende in 2009 pas dat hij opzettelijk crashte in opdracht van Flavio Briatore.

Dit jaar liet Bernie Ecclestone (de oude F1 baas) en Max Mosley (de oude FIA president en liefhebber van lederen swastika’s) al in 2008 op de hoogte waren van crashgate en het bewust stil hebben gehouden. Dat hebben ze gedaan om de sport niet in diskrediet te brengen.

Massa wil kassa wegens mislopen tientallen miljoenen euro’s

Massa wil nu kassa. Hij is immers tientallen miljoenen euro’s misgelopen omdat hij geen wereldkampioen is geworden, aldus de advocaten van Felipe Massa. Daarnaast heeft de Braziliaanse coureur reputatieverlies opgelopen en uiteraard de nodige emotionele schade.

Overigens is deze brief een soort ‘letter of intent’, het is een aankondiging van wat Massa (en zijn advocaten) van plan zijn. Uiteraard kan de FIA en de F1 hem direct compenseren zodat Massa niet naar de rechter hoeft. Saillaint detail, de baas van de F1 is nu Stefano Domenicali. Dat was in 2008 de teambaas van Ferrari

