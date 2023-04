Felipe Massa: Lewis Hamilton IS EEN DIEF!!

Dat zijn nog eens boude uitspraken van Felipe Massa zeg…

Weten we nog, 2 november 2008? De laatste race van het Formule 1-seizoen, in Brazilië. Felipe Massa had de kans om in zijn Ferrari in eigen land voor het eerst wereldkampioen te worden. Hij moest alleen de race winnen en Hamilton moest 6e of lager eindigen.

Dat eerste lukte glansrijk, Felipe won en tot aan de laatste bocht lag Hamilton nog zesde. Totdat Timo Glock ineens opzichtig wijd ging en Lewis erlangs kon. Als vijfde uiteindelijk, waardoor hij precies voldoende punten had om wereldkampioen te worden. Zuur voor Massa, maar verdiend door Hamilton. Zou je denken.

Maar Felipe Massa denkt dat niet. Die vindt dat hij bestolen is en wil de titel alsnog.

Felipe Massa wil dat het seizoen onderzocht wordt

En dan niet eens die laatste race in Brazilië, maar hij wil onderzoek naar de gang van zaken rond de Grand Prix van Singapore van dat jaar. Nelson Piquet Jr. crashte toen in de veertiende ronde, net nadat teamgenoot Fernando Alonso binnen de pits in was gekomen.

Piquet had naar later bleek zijn auto expres in de muur geboord, dat moest van teambaas Flavio Briatore en engineer Pat Symonds. Hierdoor kwam er een safetycar in de baan en daardoor kon Alonso zijn positie vasthouden. Massa daarentegen had een draak van een pitstop waarin hij zelfs de benzineslang meesleurde.

Felipe Massa bestolen van titel?

Eigenlijk had de uitslag van de race niet mogen tellen. Dat zeggen meerdere partijen, waaronder de bazen van de FIA en de Formule 1 destijds. Ze besloten alleen niets te doen aan de uitslag, uit angst dat de goede naam van de Formule 1 te grabbel zou worden gegooid.

En dat laatste stuit Felipe Massa tegen de borst. Het bestuur wist dat de race gemanipuleerd was, maar deed er niks aan. Als de resultaten van deze race niet mee zouden tellen, had Massa namelijk gewoon de titel gehad met vijf punten voorsprong op Hamilton.

Massa beseft dat het een lastig verhaal wordt, maar wil op basis van deze feiten dat het alsnog onderzocht wordt. Hij is de man die het meest heeft verloren, zegt Felipe zelf. En mocht het lukken, gaat Massa dus naar 1 titel, maar belangrijker, Hamilton zakt dan naar 6 titels.

