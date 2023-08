Autoblog Spot van de Week: Honda NSX

Vandaag hebben we een even zeldzame als ondergewaardeerde supercar als Spot van de Week: de ‘nieuwe’ Honda NSX.

Als autofabrikant een ‘halo car’ uitbrengen is dat een riskante onderneming. Vandaar dat veel merken er voor kiezen om dit lekker niet te doen. Zelfs BMW durft het niet aan om een nieuwe supercar uit te brengen. Honda deed het echter wel, en kwam in 2015 gewoon met een gloednieuwe NSX.

Dit pakte helaas niet helemaal uit zoals gepland. Honda had moeite om hun halo car aan de man te brengen en de NSX krijgt niet de waardering die de auto verdient. Omdat je er nooit eentje ziet, zou je bijna vergeten dat ‘ie überhaupt bestaat.

Er is nu echter een exemplaar gespot, en wel in het mondaine Knokke. Dit is een plek waar de Porsches en Ferrari’s je om de oren vliegen, dus om de blits te maken zul je toch wat anders mee moeten nemen. Een Honda NSX bijvoorbeeld.

Voor degenen die vergeten zijn hoe de aandrijflijn ook alweer in elkaar zat: de NSX combineert een 3,5 liter biturbo V6 met niet één, niet twee, maar drie elektromotoren. Dit is een zeer geavanceerd systeem, waarbij twee elektromotoren individueel een voorwiel aandrijven. Daarmee heeft de NSX dus vierwielaandrijving met torque vectoring.

Helaas kan niet iedereen dit technologische hoogstandje op waarde schatten en dus rijden er maar weinig rond. Ons land is slechts drie exemplaren rijk en in België zijn dat er niet veel meer. Daarom verdient deze spot van @justawheelchairguy (inmiddels een bekende naam in deze rubriek) de titel Autoblog Spot van de Week.

Ben je zelf ook iets bijzonders tegengekomen? Dan zien je foto’s graag verschijnen op Autoblog Spots en wie weet zetten we volgende week jouw spot in het zonnetje! Daarnaast krijg je een mooie Autoblog-pet of -muts als aandenken.

PS: Als je iets op vakantie gespot hebt maak je ook nog kans op een Autoblog-strandlaken. Vermeld dan even de hashtag #vakantiespot2023 in de beschrijving van je upload. De beste vakantiespots worden gebundeld in een artikel!

Alle foto’s van deze NSX check je op Autoblog Spots!