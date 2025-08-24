Wat is beter dan één Porsche 911 Dakar in Nederland?

Ik zie dubbel. Of zijn het echt twee keer Porsche 911 Dakars op Nederlands kenteken?

Van de 992 zijn inmiddels ontelbare varianten verschenen, maar de Dakar blijft toch wel de speciaalste. Met een knipoog naar het verleden bracht de Duitse autofabrikant de 911 Dakar op de markt. Er bleek interesse voor, want als Lamborghini zelfs een offroad Huracán heeft mag Porsche een offroad 911 uitbrengen.

Kopers konden kiezen voor een livery uit het verleden, of gewoon een standaard spec voor diegenen die wat minder wilden opvallen. Met een oplage van 2.500 stuks kom je ze zeker niet elke dag tegen, laat staan in Nederland. Laat staan naast elkaar met ook nog eens dezelfde livery. Het leverde ikmisdepolitieporsche (what’s in a name) in elk geval de Autoblog Spot van de Week op!

De livery op deze auto’s refereert aan Porsche’s deelname in de East African Safari Rally van 1978. In dat jaar namen Björn Waldegård (die uitviel vanwege schade) en het Zuid-Afrikaanse duo Vic Preston Jr. en John Lyall deel aan de race in een 911 SC Groep 4 met de iconische Martini Racing-kleuren. Vooral de #14-auto van Preston/Lyall, die als tweede eindigde, leverde het herkenbare design op.

De 911 Dakar is de langzaamste 992. De topsnelheid bedraagt slechts 240 km/u. Het is ook de hoogste 911. De Dakar staat 50 mm hoger op z’n poten en dat kan met nog eens 30 mm verhoogd worden als je de lift inschakelt. In de basis deelt deze versie zijn genen met de Carrera 4S, maar dan met 480 pk, 570 Nm koppel en met de motorsteunen van een 911 GT3.

De Porsche 911 Dakar voelt zich het beste thuis op ruig terrein, maar zo in het Hollandse straatbeeld met een Nederlands kenteken blijft het een geinig gezicht. Beide auto’s zijn wel veel te schoon. Dus hup, door de modder ermee!

