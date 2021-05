Max blijft risico's nemen met tracklimits - Autoblog.nl

Risico’s met tracklimits horen er nu eenmaal bij als je wil winnen, aldus Max.

Tracklimits. Er is dit seizoen al zo veel over gezegd en geschreven. Want hoe zit het nou? Voor de mensen die niet precies weten waar het over gaat, zal ik even kort proberen uit te leggen wat het probleem nou is. Iedere baan heeft te maken met deze tracklimits. Dat zijn plekken waar het door de wedstrijdleiding is verboden om met vier wielen over een lijn in de bocht te komen. Meer is het niet. Op zich vrij simpel, zou je denken, maar dat is het helaas niet. Want de tracklimits laten ruimte voor interpretatie en daardoor kan het gebeuren dat de ene coureur straf (Max) krijgt en de andere (Lewis) niet. Zegt ook Jan Lammers en die kan het weten.

Risico op puntverlies

In de eerste race bijvoorbeeld ging Lewis 29 keer met de vier wielen buiten de baan en hij kreeg geen straf, maar een inhaalactie van Verstappen die over de limiet ging, moest worden teruggedraaid. Daar bovenop verloor Max vorige week zowel de pole position én de snelste ronde vanwege de tracklimits. Die risico’s horen erbij, maar zuur is het wel.

Al deze onduidelijkhheid is overigens geen reden om het voorzichtiger aan te doen, zei de Nederbelg op een persconferentie voorafgaand aan de Grand Prix van Spanje.

Dure momenten

Max noemde de twee beslissingen in in Portugal zijn nadeel “dure momenten”, maar neemt het verlies als een man. Ook zegt hij dat dit soort zaken in de toekomst best nog weleens kunnen gebeuren, hij wil alles uit de auto halen, tracklimits of niet. Dat risico neemt hij. Anders zou hij maar comfortabel achter de Mercedessen aancruisen en daarvoor zit Max niet in een Formule 1-auto, zegt hij zelf.

Als het aan Max lag, zou de discussie over trackimits uberhaupt niet hoeven te bestaan. Als het aan hem ligt wordt er op elk circuit gewoon een dikke laag grint gestort vlak naast de baan. Of anders een duidelijke en harde barrière. Maar daar zijn andere coureurs geen voorstander van, zij zien dát juist als een risico.

We gaan het zien

Komend weekend gaan we zien of Max woord houdt en de tracklimits wederom zal overschrijden. Of misschien dat Lewis een keertje bestraft gaat worden als hij te ver buiten de baan komt. Zondag, 14:00 uur op een tv bij jou in de buurt!