Max eist 350.000 euro van supermarktketen

De Nederlandse coureur kon niet lachen om een reclame waarin een lookalike werd gebruikt.

Online supermarkt Picnic parodieerde de reclamefilmpjes die Max Verstappen met Jumbo heeft gemaakt. De supermarktketen van Frits van Eerd kon er eigenlijk wel om lachen en zag er geen kwaad in, maar Max en z’n management waren not amused. Zij eisen geld van Picnic.

Vandaag vindt de rechtszaak plaats in Amsterdam en Verstappen & Co eisen 350.000 euro schadevergoeding. De coureur zelf is uiteraard niet aanwezig in onze hoofdstad want hij is zich druk aan het voorbereiden op de GP van Oostenrijk, die dit weekend plaatsvindt.

Tom, de lookalike die in het reclamefilmpje van Picnic werd gebruikt, zal wel bij de rechtszaak aanwezig zijn. Het bewuste filmpje check je HIER.