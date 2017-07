Dit zegt Ricciardo over de rare actie van Vettel

Kan de ex-teamgenoot van Sebastian Vettel begrip opbrengen voor het handelen van de FIA?

Je zou denken dat met de beslissing van de FIA om Sebastian Vettel niet extra te bestraffen voor z’n move in Bakoe alles wel gezegd is, maar tijdens de persmomentjes voor de GP van Oostenrijk (dit weekend) ging het er toch nog effe over.

Volgens Daniel Ricciado, die een jaartje de teamgenoot van Vettel was bij Red Bull, was het tikje dat Seb aan Hamilton uitdeelde “silly” maar niet gevaarlijk. Tikkie politiek correct antwoord van de goedlachse Ozzie al trok hij natuurlijk aan het langste eind door er als de derde hond met het been vandoor te gaan.

RIC meent dan ook dat de straf die Vettel kreeg (een 10 seconden stop-and-go) afdoende was, waarbij de Australiër benadrukt dat je alles bij elkaar toch al gauw 20 tellen verliest met zo’n straf. Bovendien is het de zwaarste straf die een coureur tijdens een race kan krijgen, afgezien van de zwarte vlag.

Ook denkt Ricciardo dat men de straf van Vettel aan de lichte kant vond omdat hij uiteindelijk voor rivaal Hamilton eindigde, die terugviel na geklooi met z’n hoofdsteun. Als Vettel vijfde of lager was geëindigd had er volgens de Australiër geen haan naar gekraaid.

Misschien dat de antwoorden van RIC een tikkie politiek correct zijn, maar we kunnen niet ontkennen dat hij eigenlijk best verstandige dingen te zeggen heeft. Wat jullie?