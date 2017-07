Frankrijk zegt per 2040 “adieu!” tegen diesel en benzine

Het moet afgelopen zijn met die kwalijke uitstoot, aldus de nieuwe Franse minister van Milieu.

In een grijs verleden was er in Nederland een club genaamd Partij van de Arbeid. Deze PvdA had best wel wat aanzien binnen de nationale politiek. Zo lanceerde het bijvoorbeeld het plan om per 2025 alleen de verkoop van elektrische auto’s binnen de landsgrenzen toe te staan en daarmee de verkoop van diesel- en benzineauto’s te verbieden.

Zowel van de motie als van de PvdA horen we weinig meer, maar Frankrijk pakt het anders aan. En da’s logisch, want het heeft een auto-industrie die beschermd moet worden.

Toch is het volgens de nieuwe milieuminister van Frankrijk, Nicolas Hulot, noodzakelijk om stappen te ondernemen. Per 2040 is het dan ook niet meer toegestaan om benzine- en dieselauto’s te verkopen. Veel specifieker is het plan tot dusver niet uitgewerkt of gecommuniceerd, dus we zullen het met deze informatie moeten doen.

Waarschijnlijk wordt een en ander nog achter de schermen uitgewerkt, want vergeet niet dat de Franse staat voor een deel eigenaar is van Renault (Dacia) en PSA (Citroën, Peugeot en Opel). De Franse schatkist heeft er dus belang bij dat een eventuele transitie naar uitsluitend elektrische auto’s zo smooth mogelijk verloopt.

Foto: AM V8 Vantage S in Paris door @carspotserik, via Autojunk