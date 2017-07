Max en Daniel krijgen nieuwe sappies

Gaan de twee bloedgabbers aan de Monster?

Nee, natuurlijk niet. Wel heeft brandstof- en smeermiddelenleverancier ExxonMobil een en ander in het vat zitten. De olieboer bracht dit jaar al een nieuw type brandstof mee voor Red Bull bij de GP van Australi├ź, maar het goedje krijgt bij de race op Silverstone (16 juli) een update.

ExxonMobil verwacht niet dat deze update net zoveel winst oplevert als eerder in Melbourne het geval was. Desalniettemin hoopt men Red Bull weer een stappie dichter bij Mercedes en Ferrari te kunnen laten rijden. Nu vraag je je waarschijnlijk af: maakt brandstof zoveel verschil in de koningsklasse van de autosport?

Volgens de brandstofleveranciers zelf is dat inderdaad het geval. Shell claimt bijvoorbeeld dat het Ferrari eind 2015 hielp om een halve seconde per rondje sneller te rijden. Dat belooft dus wat voor de boys van Red Bull. ExxonMobil loopt trouwens meteen op de zaken vooruit, want de derde update van hun brandstof is gereed voor de start van het komende seizoen.