Dit ding had in productie moeten gaan

Tegenwoordig struikel je over de compacte SUV's en crossovers die enkel en alleen hoog op de veerpootjes staan omdat de klant erop kickt. Het apparaat in dit artikel zag echter 20 jaar terug al het levenslicht.

In 1997 presenteerde Nissan op de IAA de Trail Runner Concept; een crossover met AWD die werd aangedreven door een 2.0 viercilinder. De koets doet in de verte denken aan die van de Aixam Mega Track en in tegenstelling tot het gros van de moderne crossovers en SUV’s stond de Trail Runner wél z’n mannetje in het terrein.

Bovendien zat de concept car vol met aardig vooruitstrevende technieken. Denk aan een (vorm van een) head up-display, een CVT met zes voorgeprogrammeerde verhoudingen, een navigatiesysteem en xenon koplampen. Ook was het interieur op z’n minst flashy te noemen en het AWD-systeem kwam van de toenmalige Skyline.

Ook interessant: het reservewiel dat uit een soort lade onder de nummerplaat kan worden getrokken en de multifunctionele spoiler. Die laatste fungeerde desgewenst als een soort tosti-ijzer waar je bijvoorbeeld een wakeboard tussen kon klemmen.

Het SR20VE-blok leverde 185 pk bij 196 Nm, wat genoeg moest zijn om de 1.280 kg wegende 4×4 flink de sporen te geven. Helaas was de Trail Runner niet bedoeld om uiteindelijk in productie te gaan en dat gebeurde dus ook niet.