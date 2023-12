Max en Jos triggeren oud zeer bij David Coulthard

Dertienvoudig Grand-Prix winnaar David Coulthard en de wereldkampioen van 2016 Nico Rosberg hebben oud zeer.

Het begon allemaal tijdens de laatste race van Coulthard in 2008: De Grand-Prix van Brazilië. Nico Rosberg liet Coulthard spinnen bij de start en toenmalig teamgenoot van Nico bij Williams Kazuki Nakajima, knalde er vol bovenop. Einde Formule 1 carrière DC.

Zowel Nico als David woonden allebei in Monaco en waar Coulthard aan de slag ging als kenner van de sport racete Rosberg net zo lang door tot hij wereldkampioen werd. Tijdens een vlucht uit Japan laaiden de gemoederen tussen beide conculega’s recent nog eens lekker op.

Jos en Max Verstappen

Vader en zoon Verstappen herinnerde de Schot hier laatst nog eens fijntjes aan. Ze waren op dat moment gezellig met zijn drieën wat aan het nakeuvelen bij de Grand-Prix van Abu Dhabi. Het probleem was echter niet de crash van jaren terug, maar een opmerking van Rosberg waarmee Coulthard als een soort Albert Verlinde werd weggezet.

Dat deed een beetje pijn bij de robuuste Schot. Hij haalt de herinnering op tijdens de Formule for Succes Podcast. Hij start met het echte oude zeer van de crash tijdens zijn allerlaatste Grand-Prix.

Hij zorgde ervoor dat ik spinde tijdens mijn laatste Grand Prix in de Senna Esses in Brazilië. Toen ik toekeek hoe het veld langs me heen raasde, crashte zijn teamgenoot Nakajima tegen me aan en lag ik uit de race. Ik was verongelijkt en ben na afloop naar hem toe gegaan. Hij had er weinig op te zeggen. David Coulthard haalt een oude koe uit de sloot in de podcast

Roddeljournalist David Coulthard

Op zich zegt hij zelf dit inmiddels te hebben verwerkt, maar toen er vanuit Japan terugvlogen werd naar het nest in Monte Carlo, gebeurde iets waar hij nu over valt. Ze zaten met een groep Monegasken onder elkaar in hetzelfde vliegtuig. Onder andere Max Verstappen, Charles Leclerc en dus ook Nico en David.

Eenmaal op Nice geland staan ze allemaal op hun koffer te wachten bij de bagageband. Op dat moment zegt Rosberg tegen Coulthard: Alles wat we hebben besproken is off the record!

Dat was tegen het verkeerde been en Coulthard en hij ging (verbaal) los op Rosberg. David probeerde Nico duidelijk te maken dat hij daar als ex-coureur was, maar Nico Rosberg denkt kennelijk dat DC een roddeljournalist is. Een gevoelige snaar.

Ik kan me niet herinneren dat hij iets interessants deelde. Maar het raakte een zenuw en mijn nek veranderde van kleur. Max herinnerde dat iedereen daar in stilte stond toen ik op Nico inbeukte. Hij zei: ‘Ik begrijp het niet’ en ik zei: ‘Dat is het probleem, Nico. Je begrijpt het niet!” David Coulthard legt nog even uit hoe hoog hij Rosberg precies heeft zitten.

Dus voor wie het nog niet duidelijk heeft: David Coulthard is een voormalig Formule 1 coureur en GEEN roddeljournalist. Waarvan akte!