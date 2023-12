Nieuwe naam Alfa Romeo F1 team bekend!

En de nieuwe naam van Alfa Romeo F1 bekt nog niet echt lekker.

Helaas, helaas: Alfa Romeo is niet meer in de Formule 1 actief volgend seizoen. Ze hebben een paar jaar meegedaan, maar nu is het dan over en uit voor de Italiaanse renstal.

Dat is natuurlijk complete kolder. Alfa Romeo was namelijk de hoofdsponsor en de naamgever. En toevallig maken zij ook auto’s. Alfa Romeo gaat – naar het schijnt – aan de start verschijnen in het WEC. Hoe ze dat gaan invullen is nog niet bekend. Het kan een satellietteam worden van Peugeot, maar ze kunnen ook een privéteam gaan sponsoren.

Nieuwe naam Alfa Romeo F1

Maar het Formule 1 team uit Hinwill (Zwitserland) blijft natuurlijk gewoon in de F1 actief. Daarbij gaan we weer terug naar hun oude naam. Helaas is die oude naam niet héél erg catchy. Het bekt niet echt lekker, naar onze bescheiden mening.

Hier, dit is de nieuwe naam van wat vroeger Alfa Romeo F1 team was:

Stake F1 Team Kick Sauber

Zo, dat is nog eens een echt lekkere naam die er zo uit rolt. Stake F1 Team Kick Sauber. Nu moeten we eerlijk erbij vermelden dat wij natuurlijk allemaal gewoon gaan zeggen “die Sauber rijdt achteraan” in plaats van “die Stake F1 Team Kick Sauber rijdt achteraan.”

Geen verrassing

Helemaal een verrassing is het natuurlijk niet. Alfa Romeo gaf al eerder aan te stoppen met de sponsoring en Sauber moet even een periode overbruggen naar 2026. In dit jaar stapt Audi namelijk in als motorleverancier en partner.

Alfa Romeo, eh, Stake F1 Team Kick Sauber, zal gebruik blijven maken van Ferrari-motoren tot en met seizoen 2025. Volgend jaar zijn het gewoon Valtteri Bottas en Guanyu Zhou die aan de start zullen verschijnen.

Via: Formula 1.com