Max en zijn engineer zorgen voor de nodige ophef!

Toch nog wat ophef en wel door Max Verstappen en zijn engineer Gianpiero Lambiase, die tijdens de race van gisteren lekker zaten te kibbelen.

Tsja, als Max Verstappen de overwinningen zo gemakkelijk binnen hengelt dan moeten we de controversie wel ergens anders vandaan halen. En dit keer staan de (online) kranten vol met de ‘show’ die Max en zijn engineer gister gaven. De twee zaten weer vanouds te discussiëren over de boordradio.

Max en zijn engineer zorgen voor de broodnodige ophef

Het is niet nieuw. De twee mannen kennen elkaar al heel lang en beiden zijn nogal behoorlijk direct. Dit leverde al vermakelijke gesprekken op in het verleden, maar gisteren bij de Grand Prix in België was het weer raak. Vrijdag hadden de twee tijdens de kwalificatie al een pittige discussie, gisteren deden ze hier nog een schepje bovenop.

De vraag is of we de gesprekken altijd serieus moeten nemen en het antwoord is nee. Dat zegt Max zelf ook: ‘een beetje 50/50’ (serieus of grappend). Gisteren maakte de Nederlander duidelijk een grap. Hij vroeg namelijk om een derde pitstop om de snelste rondetijd aan de scherpen, zodat de monteurs van het team van Red Bull een extra pitstoptraining konden krijgen.

Grap

Natuurlijk wist de coureur dat dit niet ging gebeuren, maar hij wilde iedereen een beetje zenuwachtig maken. Dollen met je team terwijl je met meer dan 300 kilometer per uur over het asfalt knalt, waarom ook niet!

Als er niet zoveel sensatie is op het circuit, dan moeten we het van de boordradio hebben lijkt het wel. Toch zit er wel een serieuze ondertoon in. Eerder in de race droeg Lambiase Max op om langzamer te rijden om zijn banden te sparen. De coureur kon zich hier niet in vinden, maar Lambiase was kort en krachtig: ‘je volgt gewoon mijn instructie op’.

Al met al een storm in een glas water. Max werd eerste en de twee hebben geen problemen met elkaar. Sterker nog, volgens Marko gaan de twee binnenkort met elkaar op vakantie. Niks aan het handje dus.