Was Verstappen te fel op Pérez in bocht 2?

Verstappen was er fel op Pérez in bocht 2. Was dat terecht?

De spanning tussen Verstappen en Pérez is om te snijden! Dat zeggen we op deze manier om een vorm van spanning en sensatie te creëren. Gisteren tijdens de sprintrace was de strijd om de koppositie slecht voor enkele, eh, bochten heel erg spannend.

Pérez wist zijn teamgenoot te verschalken, iets waar Max het overduidelijk niet mee eens was. Dus hij pakte Pérez terug, met een kenmerkende stijl van racen: hard, niet chic, maar gewoon volgens het reglement.

Actie Verstappen fel te noemen

Je zou die inhaalmove verwachten bij een spannende titelrace tussen Hamilton en Verstappen of als je de kans ruikt om ein-de-lijk een race te winnen (zoals de GP van Oostenrijk in 2019). Maar niet bij een coureur die nu al bijna zeker lijkt te zijn van zijn van de wereldtitel, toch? Volgens Verstappen lag dat aan de move van Checo in de eerste bocht. Die nam de Mexicaan niet helemaal perfect, waardoor hij bijna Verstappen (bij het uitaccelereren) in het gras forceerde.

De exit van de eerste bocht was niet heel erg netjes. Dat kon heel gemakkelijk een groot ongeluk zijn geworden. Daar moeten we even over praten. Het was niet okay. Max Verstappen, geeft Checo de schuld.

En wat denkt Perez dan?

Kan allemaal zijn, maar uiteraard ziet Sergio Pérez het toch een beetje anders:

Ik had een beetje een gevecht met Max en daardoor kon Nico een positie opschuiven. Hij had een paar hele goede eerste rondes, dus het was lastig om er voorbij te rijden. Ik denk dat Max boos was in bocht 2, maar ik zag hem daar niet. Ik had een hele slechte bocht 1, dus ik probeerde mijn positie te beschermen. Toen ik realiseerde dat hij daar zat, opende ik deur zodat hij in bocht 2 zijn positie terug kon pakken. Het is allemaal prima. We hebben erover gesproken. Sergio Pérez, geeft Max de schuld maar ook zichzelf.

De wedstrijdleiding heeft uiteraard niet ingegrepen. Dit soort moves zijn toegestaan. Zeker in de eerste raceronde zijn de stewards iets vergeeflijker. De auto’s zijn dan op hun zwaarst (in de sprintrace valt dat wel mee, overigens) en de banden nog niet helemaal op bedrijfstemperatuur.

Horner

Tegen SkySports laat Christian Horner het volgende weten:

Zoals ze zeiden: ze hebben erover gesproken. Ik dat dat Checo Max niet goed in het zicht had in bocht 1 aan de rechterkan. Gelukkig raakten ze elkaar niet. Een 1-2 finish is geweldig voor het team. De regels zijn heel erg fair. Je kan hard racen, maar je moet elkaar wel de ruimte geven. In bocht 1 en 3, daartussen werd het een beetje spannend. Ik denk dat Checo Max gewoon niet gezien heeft. Christian Horner, noemt bocht 2 niet bij naam kennelijk.

Dan is het woord nu aan jullie. Was Verstappen hier te fel op zijn teamgenoot? Die bovendien wel een klein succesje kan gebruiken om nummer 2 te worden? Of moet Pérez niet zo miepen en gewoon genoegen nemen met het uitzicht op de achterkant van de auto van de Nederlander? Laat het weten, in de comments!