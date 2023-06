De overall die Max Verstappen zondag droeg kan van jou zijn!

Het zweet en de champagne zijn nog maar nauwelijks opgedroogd! Wie biedt?

De Grand Prix van Canada afgelopen weekend was een memorabele race. Voor Red Bull dan, niet zozeer voor de kijkers. Het Oostenrijkse team vierde namelijk haar honderdste overwinning in de koningsklasse van de autosport. Niet slechts voor een energiedrankjesfabrikant.

Daarbij was dit ook nog eens die race waarmee Max Verstappen het aantal overwinningen van Ayrton Senna wist te evenaren. Dit maakt de overall die Max tijdens deze race droeg natuurlijk een belangrijk historisch artefact. Voor sommigen in ieder geval.

Dit kledingstuk wordt daarom nu geveild. De opbrengst van de veiling gaat niet naar Red Bull Racing, maar komt volledig ten goede aan Wings for Life. Dit is een stichting die zich inzet voor het genezen van ruggenmergletsel.

Degene die het winnende bod uitbrengt krijgt niet alleen een gesigneerde overall en nog wat opgedroogde resten champagne, er is meer! Een Meet & Greet met Max himself is ook bij de prijs inbegrepen. Daarvoor moet je wel even op eigen kosten naar Milton Keynes reizen, maar dat kan er ook nog wel vanaf.

De veiling staat nog maar sinds vandaag online, maar er wordt al gretig geboden. Het hoogste bod staat op het moment van schrijven al op 25.750 pond (circa 29.940 euro). En de veiling loopt nog twee weken.

Als je ook wel interesse hebt in een overall én een Meet & Greet met Max Verstappen kun je een bod uitbrengen op F1 Authentics.