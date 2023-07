Noodreparaties ANWB aan auto’s Gardameer in volle gang

Noodweer bij het Gardameer. Hagelstenen zo groot als tennisballen zorgden voor veel schade, de ANWB is nu begonnen met noodreparaties.

Het is niet uniek dat er een stormpje over het Gardameer in Italië gaat. Inwoners kijken daar niet van op en de meeste vakantiegangers ook niet. Toch werden de mensen aldaar afgelopen week overvallen door noodweer. En dan hebben we het met name over hagelstenen met de omvang van tennisballen. Toch niet echt fijn als je in je tentje ligt. Schuilen in de WC hokken is dan geen overbodige luxe.

Noodreparaties ANWB aan auto’s Gardameer

Je auto heeft er ook zwaar onder te lijden. De hagelstenen zorgen voor veel vervelende schade. Maar erger nog, het zorgt ervoor dat je niet meer kan rijden. Denk aan ruiten die kapot zijn, waardoor het onmogelijk is om naar huis terug te rijden. Enkele auto’s zijn niet meer (snel) te repareren en daardoor moeten mensen met de bus terug naar Nederland.

Ik ben verleden week zelf met de Lynk en Co vanuit Zwitserland terug naar huis gereden en ik zag diverse auto’s helemaal gebutst en gehavend rijden. Tevens waren er enkele auto’s met grote barsten in de voorruit en kapotte achterramen die bedekt waren met vuilniszakken. Of dat nou zo slim is, dat laat ik in het midden. De drang om thuis te komen is groot blijkbaar. En dat is wel logisch.

Veel Nederlandse auto’s aan het meer zijn dus in erbarmelijke staat. De ANWB stuurde daarom drie monteurs om noodreparaties uit te voeren, weet de NOS te melden. De hulpverleners reizen af met ruiten, dakluiken voor caravans en scheurvaste folie. Hiermee moeten ongeveer tachtig tot honderd auto’s weer op de weg kunnen komen. Mensen willen natuurlijk graag naar huis en de rest van de schade kan goed in Nederland verholpen worden.

Drukte

Vakantiegangers zijn gestrand omdat ze niet naar huis kunnen rijden. De garages rondom het Gardameer kunnen het werk niet aan: het is simpelweg te druk. Daarom stuurde de ANWB de monteurs om de auto’s weer rijdend te krijgen. Binnen een week moeten de meeste reparaties uitgevoerd zijn en kunnen de vakantiegangers weer naar huis. Nu maar hopen dat de weergoden een beetje in goede doen zijn, zodat de automobilisten in relatieve rust naar huis kunnen terugkeren.

Foto: klassieke 2CV van de ANWB, gespot door @hhitalia