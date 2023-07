Niemand tankt meer in de grensstreek

Tankstations in de Nederlandse grenstreek hebben last van de accijnsverhogingen. Tanken doet men over de grens

Nou ja, ‘niemand’ is wat overdreven. Maar het staat vast dat de tankstations in de Nederlandse grensstreek beduidend minder klanten hebben. En dat is logisch, waarom zou je het volle pond betalen als je een paar kilometer verder dezelfde brandstof kan tanken voor minder geld?

Tanken over de grens

Mensen die langs de grens wonen hebben in dit geval geluk. Tanken in het buitenland is goedkoper en dat komt met name omdat de belastingen in ons land zo schreeuwend hoog zijn. Op brandstof helemaal.

Ewout Klok van de Belangenvereniging Energie- en Tankstations zegt dat het tanken over de grens gevolgen heeft voor de ‘gehele grensstreek’. Volgens hem moet er iets aan de accijnsverschillen gebeuren, zegt hij tegenover BNR. Dat ben ik met hem eens! Gewoon goedkoper maken dus. Dat moet vanuit de overheid komen, want tankstations aan de grenzen kunnen niet concurreren met Duitse of Belgische prijzen.

Prijzen

Op dit moment betaal je meer dan 2 euro voor een litertje benzine. Laten we eerlijk zijn, dat is gewoon schandalig. Zeker als je bedenkt dat een groot deel naar Vadertje Staat gaat. We betalen in Nederland op dit moment het meeste geld voor een litertje peut van heel Europa. Dat was de afgelopen maanden wat minder, omdat er een korting op zat vanwege de oorlog in Oekraïne. Hierdoor werd de brandstof zo duur dat de overheid ingreep.

Blijkbaar is dat nu niet meer nodig, wij blijven wel hopen dat een deel van de korting nog blijft. Misschien een idee voor de politieke partijen om daarover een standpunt in te nemen tijdens de aankomende verkiezingen, zodat we weten op wie we moeten gaan stemmen.

Accijnzen en inflatie

Tot en met 1 juli hadden de tankstations in de grenstreek nog een normale omzet. Echter, toen op 1 juli de accijnzen omhoog gingen (plus de inflatiecorrectie) vloeide de omzet weg aldus Klok. Iedereen ging tanken over de grens. Hij vervolgt door te zeggen ‘dat dit niet zo langer kan’ en daar heeft hij helemaal gelijk in.

Foto: Jaguar F-type bij tankstation, gespot door @supercarspotternl