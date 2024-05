Maar waarom is Max dan boos? Dat gaan we je vertellen!

Het was gisteren even billenknijpen voor iedereen die Max Verstappen een warm hart toedraagt. Want voor het eerst sinds een race of 30 moest onze Max er echt aan trekken om als eerste over de streep te komen.

Lando Norris was Verstappen tot ongeveer een halve seconde genaderd en reed eigenlijk gewoon harder dan onze eigen Monegaskische Nederbelg. En alhoewel hij de race dus wel won, is Max een beetje boos. Op zijn eigen team dus. Het moet beter, vindt hij.

Max Verstappen is boos

Max wil dat er geanalyseerd wordt waarom zijn auto het niet goed deed en de auto’s van de andere teams wel. Zeker met de overmacht in het achterhoofd die de RB20 aan het begin van het seizoen op de spreekwoordelijke mat legde.

De drievoudig wereldkampioen ziet namelijk ook dat de andere teams, met McLaren en Ferrari voorop, aan een enorme inhaalslag bezig zijn. En aan het resultaat van teamgenoot Sergio Perez te zien, is het aan de uitzonderlijke stuurmanskunsten van Max te danken dat deze race door hem winnend werd afgesloten.

En wij snappen Max wel, want het gaat allemaal niet zo van een leien dakje als we aan het begin van dit seizoen dachten. Sterker, twee uitvalbeurtjes en een ontketende Charles Leclerc verder, ziet de stand er ineens heel anders uit.

Wij zijn benieuwd of Red Bull de voorsprong vast kan houden. Maar wat zou het voor de sport leuk zijn als dit niet het geval zou zijn!