Red Bull was echt compleet hopeloos, aldus Red Bull

Het was een ontluisterende race vanochtend, waarin Red Bull compleet hopeloos was.

Als zelfs je eigen hypeman een race betitelt als compleet hopeloos, dan weet je dat die race inderdaad vrij hopeloos was. Helmut Marko, altijd wel goed voor een boude quoot om de moed erin te houden, is teneergeslagen. Niet zo gek ook, want na drie races staat Red Bull derde in het constructeurs WK. Max Verstappen staat zesde in het WK voor de coureurs.

Nou wisten we na de twee eerste races al dat Ferrari erg sterk was. Maar daarin zat Red Bull in ieder geval nog in de buurt van de rode brigade. Een paar kleine tweaks hier en daar, iets meer betrouwbaarheid en hoppa, je hebt weer een epische titelstrijd bij de hand. Het kan nog steeds zo lopen, maar het gevoel na de derde race van het seizoen, is anders.

Het is niet Red Bull dat dichterbij zat, maar Ferrari dat juist oppermachtig was. Door een fout van Sainz ging het dan maar om één van de twee auto’s van de Scuderia. Maar had Carlos die fout niet gemaakt was de kans groot dat hij het podium nog gehaald had, zo snel was de F1-75 vandaag. Bullie daarentegen moest zelfs in de spiegels kijken om het geplaagde Mercedes van zich af te schudden. Dit is Helmut Marko ook opgevallen. Bij kwaliteitspublicatie de Telegraaf laat de markante Oostenrijker optekenen:

Dit was het tegenovergestelde van wat we hadden verwacht na de longruns op vrijdag. We hadden juist gehoopt dat we er hier dichterbij zouden zitten. Maar in de race was het ten opzichte van Ferrari hopeloos. Mercedes reed in sommige delen van de race dezelfde rondetijden. Helmut Marko, weet dat het slecht gaat als Mercedes dezelfde tijden rijdt.

Marko weet ook wel waar het aan ligt. Althans, dat denkt hij te weten. De RB18 is kennelijk nog steeds aan de zware kant. Naar verluidt onder andere omdat Red Bull de vloer extra zwaar heeft gemaakt om deze sterk genoeg te maken om porpoising tegen te gaan. Ferrari heeft echter een manier gevonden om porpoisend en al pijlsnel te zijn:

Onze auto is veel te zwaar. De RB18 was laat klaar, omdat we vorig jaar tot en met het einde in de titelrace zaten. Er komen updates aan voor de komende race in Imola en de races daarna. Hopelijk kunnen we dan dichterbij Ferrari komen. We zijn op dit moment tien kilo zwaarder dan Ferrari. Wat rondetijd betreft praat je dan al over een verlies van drie tienden. Helmut Marko, meent dat de titelstrijd van vorig jaar toch veel kruim heeft gekost

Er is dus nog een beetje hoop voor Marko. Toch sluit hij ‘m af met een domper vanuit oranje bril perspectief:

Ze zijn zó betrouwbaar en snel. Het lijkt niet uit te maken hoe hoog de temperaturen zijn en op welke band ze rijden. Helmut Marko, weet dat jaloezie slechts een combinatie van liefde en haat op hetzelfde moment is

Waarvan akte.